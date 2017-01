TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik oldu.



TÜSİAD 47. Genel Kurul Toplantısı Four Seasons İstanbul at the Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.



Toplantıda TÜSİAD'ın 2017-2018 dönemi yeni yönetim kurulu, yüksek istişare konseyi başkanlık divanı, denetleme kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulu için 146 oy kullanıldı. 144 oyun evet şeklinde kullanıldığı seçimde bir oy boş çıkarken bir oy geçersiz sayıldı.



Genel kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik oldu. Başkan yardımcılıklarına ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin'in atanmasına karar verildi.



Erol Bilecik'in başkanı olduğu yönetim kurulunun üyeleri, "Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara, İdil Yiğitbaşı ve Bahadır Kaleğası" şeklinde oluştu.



Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında Selçuk Yorgancıoğlu, Özlem Özüner, Nüket Küçükel Ezberci, Levent Akgerman, Hüseyin Özkaya, Sina Afra, Gönenç Gürkaynak, Can Yücaoğlu, Emre Eczacıbaşı, Cem Tüfekci, Elvan Ünlütürk, İrem Oral Kayacık yer aldı.



YİK'TE ÖZİLHAN DÖNEMİ DEVAM EDİYOR



Derneğin yüksek istişare konseyi (YİK) başkanı olan Tuncay Özilhan da güven tazeledi.



Özilhan'ın başkan yardımcılığına Arzuhan Doğan Yalçındağ, Nazlı Ümit Boyner, Ömer Aras ve Ahmet Agah Uğur getirildi.



YİK sekreterleri ise Yavuz Canevi ve Zekeriya Yıldırım oldu.



TÜSİAD 2017-2018 dönemi denetleme kurulu asil üyeleri Orhan Turan, Mehmet Gün, İzel Levi Coşkun, yedek üyeler ise Rint Akyüz, Hamdi Say, Alpaslan Korkmaz'dan oluştu.



Söz konusu dönemin haysiyet divanı asil üyeleri Mehmet Şuhubi, Cem Duna, Hülya Gedik, yedek üyeleri ise Yılmaz Argüden, Ahmet Dördüncü ve Şükrü Bozluolçay oldu.



"ÖNÜMÜZDEKİ ZOR DÖNEM BİZİ MOTİVE EDİYOR"



Oy kullanımı sonrası genel kurula hitap eden TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik, önceki başkan Cansen Başaran-Symes'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



Zor bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Bilecik, olumsuz gelişmeler doğrultusunda 2017'ye girildiğini, yılın ilk anlarından itibaren terörün ülkeyi hedef aldığını söyledi.



Bilecik, çatışmaya karşı birlik ve beraberliğin, ayrıştırıcılığa karşı birleştiriciliğin ön plana çıkartılması gerektiğini ve TÜSİAD'ın mesajlarının da bu yönde olduğunu kaydederek, kolay bir geleceğin kendilerini beklemediğini, ancak TÜSİAD'ın ülkenin geçirdiği tüm önemli dönemeçlerde kararlılıkla inisiyatif aldığını, iş dünyasının sesini her daim güçlü bir şekilde yansıttığını anlattı.



Başkan Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki dönemin zorlu olması bizi gerçekten endişelendirmiyor. Tam aksine geleneksel misyonumuzun ışığında daha fazla çalışmak adına samimiyetle söylüyorum bizi motive ediyor. Zira, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için, emeklediğimiz alanlarda koşmamız, koştuğumuz alanlarda hızlanmamız gerekiyor. Türkiye ancak bir demokrasi, hukuk ve en geniş özgürlüklere sahip, teknolojik, bilimsel ve sanatsal yaratıcılık toplumu olarak dünyada rekabet gücü yüksek bir ülke olabilir. Bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz."



EROL BİLECİK KİMDİR?



Antakya'da 1962 yılında doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1986'da İTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olan Bilecik, 1987'de Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalışmaya başladı ve 2 yıl boyunca bu görevini sürdürdü.



Bilecik 1989 yılında Index Bilgisayarın kurucu ortaklarından olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlendi. Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos'un üst yöneticiliğini (CEO) ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.



Erol Bilecik, 2001–2005 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşu olan TÜBİSAD'ın (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği), 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği'nin başkanlığını yaptı.



TÜSİAD'da 2015-2016 döneminde yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Bilecik, evli ve 2 çocuk babası.