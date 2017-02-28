TUSAŞ ile Sikorsky'den 270 milyon dolarlık iş birliği

TUSAŞ ile Sikorsky Aircraft Company firması iş birliği kapsamında, projenin 10 yıllık ilk aşamasında 270 milyon dolar tutarında ürün teslimatı gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında iş birliğini içeren sözleşme imzalandı.



TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli helikopter platformlarına ait yapısal ögelerin üretimini içeren sözleşmenin imza törenine, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı Dan Schultz katıldı.



İş birliği kapsamında, projenin 10 yıllık ilk aşamasında, 270 milyon dolar tutarında ürün teslimatı gerçekleştirilecek. Sözleşmeyle TUSAŞ ve Sikorsky arasındaki iş birliğinin, opsiyon dönemini de içerecek şekilde 2044 yılına kadar devam etmesi ve proje hacminin en az 500 milyon dolara ulaşması planlanıyor.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ana yüklenici TUSAŞ, ana alt yüklenici Sikorsky Aircraft ve diğer yerli alt yüklenici firmalar arasında imzalanmış sözleşmeler çerçevesinde, ABD ihracat lisanslarını müteakiben 7 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren "Türk Genel Maksat Helikopteri Programı" ile hız kazanan işbirliği, sözleşmeyle yeni bir boyut kazandı.