"Turp diyarında" hasat sona erdi

Türkiye'de turp ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticiler sezonu kapattı.

Türkiye kırmızı turp ihtiyacının çok büyük bölümünü karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticiler hasat dönemini tamamladı.



Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak verimin az olduğunu söyledi.



"TURP DİYARINDA" HASAT SONA ERDİ



İspir, 30 bin dekarda ekimi yapılan ve aralık ayında hasadına başlanılan turpta sezonun tamamlandığını belirterek, ürünün 20'şer kiloluk torbasının 13 liraya kadar alıcı bulduğunu ifade etti.



Turp hasadıyla, her sezon ortalama 5 bin kişiye istihdam sağlandığını bildiren İspir, "İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon lira katkı sağlayan turp hasadında çalışan işçilere, 45-65 lira arasında yevmiye ödendi. Mart sonuna kadar devam eden turp hasadı, üreticilerin umudunu seneye bıraktı." dedi.



Turp üreticilerinden Soner Topalhan da rekoltenin bu yıl istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.



Çiftçinin umudunun seneye kaldığını dile getiren Topalhan, "Geçen yıla göre bu yıl verim azdı. Dönüme 4-5 ton ürün alındı. Üretici bu yıl turptan beklediğini elde edemedi. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Yeni sezon da daha bol verim ve mahsulün para etmesini umuyoruz. Allah bundan geri bırakmasın." diye konuştu.