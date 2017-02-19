TÜRKONFED’den Milli İstihdam Seferberliği’ne destek

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği’ne "iş gücünün eğitim ve kalitesine" odaklanan politika önerisiyle destek verdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu yazılı açıklamasında, TÜRKONFED çatısı altındaki 25 federasyon, 190 dernek, 24 bin 100 iş insanı ve 40 bine yakın şirketi, istihdamda sürdürülebilir büyüme hedefiyle harekete geçireceklerini belirterek, iş gücünün eğitim sürecinin önemine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan istihdam çağrısının ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Kadooğlu, TÜRKONFED’in de "istihdamda eğitim ve kaliteye" odaklandığını kaydetti.



İş yerlerine eleman almanın yanında mevcut çalışanların muhafaza edilmesinin ya da istihdam edilenlerin işten çıkarılmaması için de gerekli düzenlemelerin ve desteğin verilmesinin önemine işaret eden Kadooğlu, "Sadece işe almak yeterli değil, eğitmek ve verimli hale getirmek de önemli." ifadelerini kullandı.



Kadooğlu şunları kaydetti:



"TÜRKONFED olarak, özel sektörün gelişmesi, özellikle kadın ve genç istihdamının toplam istihdam içindeki oranının artırılması, bölgesel ve sektörel kalkınmanın sürdürülebilir olması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, Milli İstihdam Seferberliği’nin yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları güçlendireceğini düşünüyoruz.



Ülke genelinde başlayan istihdam seferberliğinde özel sektörün payının artması için tüm üyelerimizi harekete geçiriyoruz. Hükümetimizin de gereken ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirmesiyle, yaratılacak istihdamın ve ekonomik getirilerinin sürdürülebilir olacağına yürekten inanıyoruz. Milli İstihdam Seferberliği’nde büyümenin kalitesine odaklanan, verimlilik artışını hedef alan ve bu doğrultuda insan kaynağının etkin kullanılmasını ilke edinen bir anlayış, sadece işsizlik sorunumuzun çözümünde değil aynı zamanda cari açık ve katma değerli yüksek üretimin artışında da ivme yaratacaktır."