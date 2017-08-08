Türkmenler meslek öğrenirken para da kazandı

Hatay'da yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, Yayladağı ilçesinde Kalkınma Bakanlığı ve Valilik desteğiyle açılan ayakkabıcılık atölyesi sayesinde meslek sahibi olurken, eğitim sonunda ürettikleri ayakkabıları satarak ailelerine gelir sağlayacak.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, Kalkınma Bakanlığı ve Valilik desteğiyle Yayladağı Kaymakamlığı tarafından açılan ayakkabıcılık atölyesinde meslek sahibi oluyor.



TÜRKMENLER MESLEK ÖĞRENİRKEN PARA DA KAZANACAK



Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Yayladağı ilçesindeki konteyner kent ile evlerde kalan Türkmenlerin meslek öğrenmesi için Yayladağı Kaymakamlığı tarafından kentte yaygın mesleklerden biri olan ayakkabıcılık üzerine proje hazırlandı.



Projenin Kalkınma Bakanlığı ve Hatay Valiliğinin destekleriyle Sosyal Destek Programına (SODES) kabul edilmesinin ardından eski TEKEL arazisi içerisindeki boş bir depo atölyeye dönüştürüldü.



İçerisinde, model çizim odasından ısıtma fırınına, dikiş makinesinden kesme ve yapıştırma aletlerine kadar gerekli her şeyin kurulduğu atölyede yaklaşık 2 ay önce eğitim başladı.



Ayakkabı ustaları tarafından verilen eğitime devam eden 25 Türkmen, 6 ay sürecek kurs sonunda hem kalfa olarak yetişecek hem de bu sürede yapılan kadın ve çocuk ayakkabılarını satarak para kazanacaklar.



Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın çıkmasının ardından 2011 yılında Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ilk misafir edildiği yerin Yayladağı olduğunu hatırlattı.



O tarihten bu yana devletin elinden geldiğince misafirlerinin barınma, gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Yüce, "Suriyeliler ülkemize ilk geldiklerinde ihtiyaçları farklıydı. Bu temel ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor. Geçen süre içerisinde ihtiyaçlar da değişti. Kundakta gelen bebekler okula başladı. 10 yaşında buraya gelen çocuk bugün genç oldu ve hayat devam ediyor." dedi.



Bu ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçtiklerini ifade eden Yüce, başlattıkları projeye ilçedeki Türkmenlerin de ilgi gösterdiğini söyledi.



"HATAY, ERKEK AYAKKABI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ"



Yüce, ilk etapta 25 kişiyi kursa kabul ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Eğitimler yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Özelikle ayakkabıcılık sektörünü seçtik çünkü Hatay, erkek ayakkabı üretiminde ülkenin önemli merkezlerinden birisi. Ancak kadın ayakkabısı üretim merkezi ise yok denecek kadar az. Eğitim sonunda kalfa olarak yetişecek Türkmenler, hem ayakkabı üretiminin merkezi olan Hatay'daki iş gücüne katkı sağlayacak hem de ülkelerine meslek sahibi olarak altın bilezikle dönecekler."



Suriye'deki savaşın bir an evvel bitmesini ve Suriyelilerin hasret kaldıkları vatanlarına kavuşmasını temenni eden Yüce, projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Hatay Valisi Erdal Ata başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Kursiyerlerden 21 yaşındaki Halil Molla Musa da 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve işsiz olduğunu belirtti.



Böyle bir kurs açıldığını duyunca hemen yazıldığını söyleyen Molla Musa, "Benim gibi birçok gencin elinde bir meslek yok. Bu nedenle bu eğitimden memnuniyet duyduk. Şu ana kadar 5 bin çift ayakkabı ürettik. Kurs sonunda meslek sahibi olacağımız gibi yaptığımız ayakkabıları satıp para da kazanacağız. Vesile olanlardan Allah razı olsun. " diye konuştu.