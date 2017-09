Türkmenler Bağdat'tan 'can güvenliği' istiyor

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, Türkmenlerin can güvenliğini korumak için merkezi Bağdat hükümetinden destek istiyoruz." dedi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler can güvenliklerinin sağlanması için merkezi hükümetten destek istedi.



Kerkük'teki Türkmen siyasi parti temsilcileri, dün saldırıya uğrayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek tepkilerini ortaya koydu.



Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandum kararının bölgede gerilimi artırdığına dikkati çekerek, "Referandumun Kerkük'te şiddete yol açacağını daha önce dile getirmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Bugün kentin güvenlik durumu her geçen gün daha da kötüye gitmektedir." dedi.



Türkmenlerin boykot ettiği referandum sürecinde korku içinde olduklarını belirten Beyatlı, "Türkmenlerin can güvenliği tehlikede. Her an bir sorunla karşılaşma endişesi var. Kerkük'teki polis güçlerinin kentin güvenliğini daha iyi şekilde sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.



BAĞDAT HÜKÜMETİNE ÇAĞRI



Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da planlanan referandum tarihine kadar sorunların devam etmesinden endişeli olduklarını dile getirdi.



"Referandum için hiç kimsenin propaganda adı altında kışkırtıcı hareketler ve saldırı eylemleri yapmaya hakkı yoktur." diyen Kazancı, etnik temelli yaklaşımlarından dolayı Kerkük polis güçlerine de güvenmediklerini belirtti.



Kazancı, "Türkmenlerin can güvenliğini korumak için merkezi Bağdat hükümetinden destek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Kerkük'teki Türkmen Milliyetçi Hareketi binası dün silahlı saldırıya uğramış, saldırganların Kürtçe konuştukları öne sürülmüştü.