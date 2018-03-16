Türklere yapılanlar tiksindirici!

Almanya'da yeni kurulan koalisyon hükümeti, ülkedeki camilere yönelik saldırıları sert bir dille kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında bir Türk gazetecinin Almanya'daki camilere yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, saldırıların kimler tarafından ve hangi ibadethanelere yönelik olursa olsun kınanması gerektiğini belirterek, "Bu tür saldırılar kimler tarafından yapılmış olursa olsun sert bir şekilde kınanmalıdır." dedi.

Alman Anayasası'nın 4. maddesinin dini uygulamalara özgürlük verdiğine dikkati çeken Seibert, "Saldırıların kilise, sinagog, cami ya da bir mabede düzenlenmiş olmaları bizim için fark etmez. Böyle bir saldırı hiçbir zaman haklı gösterilemez ve aşağılık bir olaydır. Suçlular tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır." dedi.

Alman hükümetinin bu konuda ne kadar kararlı olduğu şeklindeki bir soruya karşılık da Seibert, gerekli güvenlik önlemlerini almanın öncelikli olarak eyalet hükümetlerine bağlı olduğunu ifade ederek, "Federal hükümetin yapması gereken -ve bunu geçmişte de yapmıştır- bu tür saldırılara sıfır tolerans gösterileceğidir. Hangi taraftan gelirse gelsin." diye konuştu.

Seibert camilere saldırılar düzenleyen aşırı sağcıları kınadıkları gibi saldırıların başka kesimlerden gelmesi durumunda da buna tepki göstereceklerini söyledi.



