Türkler Yunan adalarına hücum etti!

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'daki adalarda geçirmek isteyenler Kuşadası Ege Port Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunan adalarına gitmeye dönük yoğun talep nedeniyle Sisam Adası'na ek feribot seferleri düzenlendiği belirtildi.



Yoğun bir Türk yolcu hareketliliğinin yaşandığını belirten Ege Port Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası ve Sisam Adası arasında karşılıklı olarak 3 firmanın aralıksız feribot seferi düzenlediğini söyledi.



Kuşadası Ege Port Limanı'na 3 ayda 112 feribot seferiyle 10 bin 398 turistin giriş yaptığına işaret eden Aziz Güngör, bayram hareketliliği nedeniyle bu sayının ay sonuna kadar 15 bin yolcuya çıkmasını beklediklerini kaydetti.



Özel bir tur şirketi yetkilisi Abdullah Gür ise İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden yoğun talep olduğunu belirterek, bayram tatili süresince yaklaşık 6 bin kişinin Sisam Adası'na geçeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.