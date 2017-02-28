Türkler şehit vererek bizi kutardı

Terör örgütü DEAŞ zülmünden kaçan ancak Bab ilçe merkezinin ele geçirilmesiyle evlerine dönen aileler, örgüte karşı büyük mücadele veren TSK ve ÖSO'ya teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) geçen hafta Bab ilçe merkezini ele geçirmesinin ardından evlerine dönen aileler, kendilerini terör örgütü DEAŞ zulmünden kurtaranlara minnettar olduklarını belirtiyor.



TSK destekli ÖSO, Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ederken, DEAŞ'tan kaçan bazı aileler de ilçeye dönmeye başladı.



İlçeye dönen aileler, evlerine yeniden kavuştukları için mutluluk duyduklarını, terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük bir mücadele veren TSK ve ÖSO'ya da minnettar olduklarını ifade etti.



Kontrollü bir şekilde evlerine giren aileler, neredeyse harabeye dönen evlerini onarmak için çalışmalara başladı. ÖSO birlikleri ise ilçe merkezinde mayın ve patlayıcı temizliğine devam ediyor. Birlikler, ilçeye dönen aileleri evlerine dikkatli bir şekilde girmeleri konusunda uyarmayı ihmal etmiyor.



Yaşanan çatışmalar sebebiyle evlerin yanı sıra Bab ilçe merkezindeki Cenar Hatar Hatap Camisi de büyük zarar gördü. Terör örgütünün, bombalarına maruz kalan camiyi gezen ilçe sakinleri, caminin bu halinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



''DEAŞ, EVLERİMİZİ BOMBALI ARAÇLARLA HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT ETTİ"



DEAŞ zulmü sebebiyle kaçtıkları evlerine yeniden dönmenin ve ailesiyle bir arada olmanın sevincini yaşadığını dile getiren 8 çocuk babası Cevad Ebu Samra, yaşadıkları zorlukları anlattı.



Bab ilçesinin yoğun saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Samra, "Çatışmalardan dolayı dışarı çıkamıyorduk. Komşumuzdan bir miktar gıda alarak bodrum katında 10 gün kaldık. DEAŞ militanları kaldığımız yeri öğrendi. Beni çok kötü dövdüler. Ailemi Meskene şehrine göndermek istediler. Meskene'ye taşınmak için bize araç getirdiler. Biz evimiz terk etmek istemedik.'' dedi.



Samra, sözlerini şöyle sürdürdü:



"DEAŞ, evlerimizi terk etmemizi istedi. Terk etmeyenleri bombalı araçlarla evlerini havaya uçurmakla ve savaş uçaklarıyla vurmakla tehdit etti. Gerçekten de DEAŞ bomba yüklü aracı buraya getirdi. Savaş uçağı aracı bombaladı. Biz bodrum katına saklandığımız için kurtulabildik."



Terör örgütü DEAŞ'ın İslam diniyle hiçbir ilgisi bulunmadığını söyleyen Samra, kendilerini DEAŞ belasından kurtaran herkese teşekkür etti.



''TÜRKLER ŞEHİT VEREREK BİZİ DEAŞ ZULMÜNDEN KURTARDI"



Bab sakinlerinden Fadi Rahman ise terör örgütü DEAŞ'ın kendi saflarına katılmayanların yaşadığı bölgelere havan toplarıyla saldırdığını belirtti. Bu saldırılarılarda yıkılan binaların enkazı altında hala cesetler olduğunu ifade eden Rahman, örgütün bu cesetlerin çıkarılmasına da müsaade etmediğini kaydetti.



Türk ordusunun DEAŞ karşısında şehitler verdiğine de işaret eden Rahman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkler şehit vererek bizi DEAŞ zulmünden kurtardı. Rejim ve DEAŞ aynıdır. İkisi de halkı öldürüyor. Esed ve DEAŞ ikisi birlikte hareket ediyor.'' diye konuştu.