Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maça ilişkin, "Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez, bizimkilerin kuralı bu." dedi.



Bakan Bak, karşılaşmanın ardından Yeni Eskişehir Stadı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, milli takımı tebrik etti.



Milli takımın güzel bir gece yaşattığını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ukrayna maçı sonrasında da demiştim; 'Üç maç daha var, oynayacağız.' Maçlar oynanmadan bitmiyor. Bu engelimizi aştık. İnşallah İzlanda ve ardından oynayacağımız müsabakalarda inanıyoruz ki Dünya Kupası'na gideceğiz. Finlandiya en son maç. Çocuklarımız bugün iyi mücadele etti. Gol de iyi zamanda geldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Soyunma odasında Cumhurbaşkanımız da aradı, tebrik etti mili sporcularımızı. Bu akşam bize büyük gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu."



Eskişehir seyircisini de tebrik eden Bak, tribünlerden milli takıma harika destek verdiklerini dile getirdi.



Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemesine de değindi.



Milli takımın gruptaki son maçını Letonya ile yapacağını anlatan Bak, "İnşallah onlar da finale doğru gidecekler. Bu akşam iki güzel netice milletimize hayırlı olsun. İnşallah sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ise öncelikle A Milli Basketbol Takımı'nı kutladığını ifade etti.



Demirören, "Dünya Şampiyonası elemelerinde kimler kazandı onları merak ediyorum. Darısı da bizim başımıza inşallah çifte bayramı beraber yaşarız." diye konuştu.



Türkiye-Hırvatistan maçının iyi geçtiğini söyleyen Demirören, şunları kaydetti:



"İyi bir takımdı. Zor bir takıma karşı kazandık. Biz artık bundan sonraki maçlarımızı kazanmak zorundayız. Ona bakacağız. Başta valimiz olmak üzere Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca çok güzel bir futbol seyircisi örneği gösterdiler. İlk maçı oynadığımız zaman biz bunu gördük Eskişehir'de. İzlanda maçı da Eskişehir'de olacak. Aynı seyirciyi yine bekliyoruz."