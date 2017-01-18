Genelkurmay Başkanı Akar: Terörle mücadelede Türkiye daha fazla desteklenmeli

Genelkurmay Başkanı Akar'ın, Brüksel'deki NATO toplantısında Fırat Kalkanı Harekatı, Irak'ın kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirdi, terörle mücadelede Türkiye'nin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, dün ve bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında icra edilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.



Orgeneral Akar'ın, bugünkü toplantı kapsamında askeri komite üyelerini, Fırat Kalkanı Harekatı, Irak'ın kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirdiği belirtilerek, NATO'nun terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.



Öte yandan Orgeneral Akar, Fransa, Kanada, Romanya Genelkurmay Başkanları ve NATO Askeri Komite Başkanı ile ikili görüşmelerde de bulundu.