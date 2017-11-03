Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG... Adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen hemşehrilerine hitap etti.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün yaşanan terör saldırısında sekiz, bugün de Diyarbakır'da bir şehit verildiğini anımsatan Yıldırım, şehitlere rahmet, millete baş sağlığı diledi.



Bu sırada, alandaki vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı atması üzerine Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:



"Yiğitlerin diyarı Erzincan'dan bir kez daha ifade ediyorum, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG, adları ne olursa olsun hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale'de yedi düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz'da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı o gece destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez. Bu millet yenilmez."



"ARTIK HİÇBİR MAZERET BULAMAYACAKLAR"



Başbakan Yıldırım, hızlı tren hayalini gerçeğe döndürdüklerini ve hızlı trenin Sivas'a kadar yapım çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Sivas-İmranlı arasının da ihalesi yapıldı. Adım adım Erzincan'a geliyor." dedi.



Türkiye'nin artık kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını yapar hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



"Artık Türkiye kendi otomobilini de yapacak. Bunun da kararını verdik. Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, 'Biz yapamayız, edemeyiz.' diye konuşanlar artık hiçbir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil, Türk mühendisinin, işçisinin, teknisyeninin akıl ve alın teriyle inşallah üretilecek. AK Parti 15 yıldan beri 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı. İşte yerli otomobillerimiz de inşallah yakın zamanda bu güzel yollarda gidecek ve bu yolları taçlandıracak. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun."



Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.



