Türkiye'yi iyi temsil ediyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta aldıkları sonucun kötü olmadığını belirterek, "Türkiye'yi iyi temsil ediyoruz, mutluyuz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında kontrollü oynamayı hedefleyerek sahaya çıktıklarını söyledi.



Sonucun siyah-beyazlılar için kötü olmadığını ifade eden Güneş, "Bir puan bizim için kötü değil. Oyunun kontrolü bakımından en azından kaybetmek istemiyorduk. Rakiplerin alacağı sonuca göre gruptan çıkmayı garantilemek de vardı." dedi.



Monaco'nun deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip olduğunu vurgulayan Güneş, "İlk maça göre farklı oynamak durumunda kaldık. Kontrolü elde tutup, hücum etme düşüncesindeydik. İlk yarıda bu anlayışımız iyiydi. Atak sayımıza göre rakibin arkasında finaldeki işleri iyi yapamadık. İkinci yarıda golü bulduk. Son bölümdeki hatalardan biri, git gel olmasıydı. Kontrolün kaybolması rakibin işine geliyordu." diye konuştu.



"TÜRKİYE'Yİ İYİ TEMSİL EDİYORUZ"



Avantajın hala kendi ellerinde olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:



"Önce gruptan çıkmayı garantilemek lazım. Kaybetseydik Avrupa Ligi'ne bile katılamayabilirdik. Önde gidiyoruz. Geçen sezon son maçta kaybettik. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Buna da güvenmiyoruz, işimizi yapacağız. Taraftarların beraberlikten dolayı üzülmesine biz de üzüldük. Maç öncesi beraberliğe razı olacağımı söyledim. Karşımızda tehlikeli bir takım vardı. Kaybetseydik, moralimiz de bozulurdu. Gruptaki durumumuz da zora girebilirdi. Türkiye'yi iyi temsil ediyoruz, mutluyuz."



"SAKATLIKLAR OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ"



Şenol Güneş, Monaco maçında Dusko Tosic, Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan'ın yaşadığı sakatlıkların oyunun seyrini değiştirdiğini dile getirdi.



Maç içinde gerideki bölgede yer alan oyunculardan değil, hücumdaki futbolculardan değişiklik yapmayı düşündüğünü anlatan Güneş, "Sakatlıklar sonrası geriden hamle yapmak zorunda kaldık. Bu oyunun seyrini değiştirdi. Tosic, Tolgay ve Atiba da sakatlık var. Gökhan Gönül'ün de sıkıntıları bulunuyor ama önemli değil. İlk başta Atiba'da sıkıntı başladı. Sonra Tosic, ardından Tolgay sakatlandı. Durumlarıyla ilgili şu anda bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.



JARDİM: BERABERE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM



Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim ise yaptığı açıklamada, mücadele sonrası iki farklı duygu yaşadığını belirterek, "Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm. Çok istekli ve baskılı oynadık. 2 gol fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. Bunun için de üzgünüm." dedi.



Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferin kendilerini olumlu etkilediğini vurgulayan Jardim, "Buradaki atmosfer oyuncularımı çok etkiledi. Böyle büyük atmosfer, oyuncularıma pozitif etkide bulundu. İyi oyunda seyircinin çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.



Gruptan çıkmak için inançlarının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Jardim, "Tur için hala inancım var. İnanmamız gerekiyor, maçlar daha bitmedi. Oynanacak 2 karşılaşma var. Onun sonunda durumu göreceğiz." ifadelerini kullandı.



