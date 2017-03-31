CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yapılacak tercih Türkiye'yi ilgilendiriyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Yapılacak tercih Türkiye'yi ilgilendiriyor." dedi.

Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde muhtar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının, bütün partileri ilgilendirdiğini, bunun için de Türk bayrağı dışında bir bayrak kullanmadıklarını söyledi.



"Bizim bayrağımız, bizim demokrasimiz. Kendi ülkemizde demokrasiyi savunacağız, demokrasiden yana tavır alacağız." diyen Kılıçdaroğlu, katılımcılara "Cumhurbaşkanı tarafsız mı, taraflı mı olsun?" diye sordu.

"YAPILACAK TERCİH TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR"



Tercihin Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Anayasa değişikliğinde sandığa giderken kendimize soru sorup, öyle oy kullanacağız. Başbakanlığı kaldırıyorlar, anayasa değişikliğiyle. Diyorlar ki 'Başbakanlığa gerek yok'. Sadece o mu? Hayır. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkiler bir kişiye veriliyor. Yani kaç kişinin bakan olacağına, kaç tane başkan yardımcısı olacağına bir kişi karar verecek. Devlette hangi niteliktekiler bakan, müsteşar olur; vali, kaymakam, doktor olur; üniversitede rektör, dekan olur; bunlara bir kişi karar verecek. Bugün bu yetki TBMM'de. Meclis, yani milli irade karar veriyor."





