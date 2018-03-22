Türkiye'ye Karşı Haddi Aşan Hamle!

AFP haber ajansı, Avrupa Konseyi'nin bugün toplantıdan önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasadışı' olarak tanımlayacağını ve toplantıda Türkiye'yi kınayacağını ifade etti.

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında yer aldığı ifadesi yer alıyor. Habere göre, Avrupa Birliği liderleri tarafından hazırlanan bir taslağa göre Türkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamleleri 'yasadışı' olarak tanımlanacak.

Kaynak: Ajanslar