Katar: Pazarlık masasına oturmayacağız

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.



Al-Thani yaptığı açıklamada, "Kadar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar." ifadelerini kullandı.



Katar'ın henüz Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Thani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.



Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.