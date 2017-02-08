Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilcisi görevine başladı

Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, AB Konseyi Başkanı Tusk'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a güven mektubunu sunarak görevine başladı.



Tusk, Brüksel'deki AB Konseyi binasında Büyükelçi Kaymakcı'yı kabul etti. Kaymakcı, Brüksel'e gelişinin 8. gününde, Tusk'a güven mektubunu sundu.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, kabulde Kaymakcı, Tusk'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileterek Türkiye'nin üyelik perspektifi çerçevesinde AB ile her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmeyi arzuladığını vurguladı.



Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadelede AB'den somut adımlar atmasını beklediğini kaydeden Kaymakcı, yasa dışı göçle mücadelede yük paylaşımı ile Türkiye'ye sağlanan desteğin hızlandırılmasının ve daha etkin hale getirilmesinin öneminin altını çizdi.



Kaymakcı, en son Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.