Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Hadım cezası geliyor

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası çocuk istismarına yönelik çok önemli bilgiyi paylaştı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantının ardından Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu:

Bugün içinde operasyonlar sonucunda Raco-Afrin ve Cinderes-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi yürütülmektedir. Harekat bölgesinin yarısı kontrol altında.

HADIM YASAL DAYANAĞA KAVUŞUYOR

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır.

Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak.

Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir.

Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek.

Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır.

SORU-CEVAP

(ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle kapalı olması) ABD'nin kapatılması konusunda karar alındı, doğrudur. Bu karar sadece güvenlik riskleri ile alınmış bir karardır.

ABD elindeki bazı istihbari bilgilerini Türkiye ile paylaşmıştır. Gerekli tedbirler alınmış, adımlar atılmıştır. Yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir.

Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da devam ettirilecektir.

Büyükelçiliklerin güvenliklerinden Türkiye sorumludur. ABD'nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler.

BİR TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

ABD'den yapılan bazı açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor ama PKK/YPG/PYD'ye de odaklanalım.

DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse PKK/KCK/PYD/YPG de eli kanlı birer terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri ile mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi rahatsız etmektedir.

Biz Türkiye olarak bütün terör örgütleri ile aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Terör, terördür. Terör örgütleri de terör örgütleridir.

Türkiye, DEAŞ terör örgütünün saldırından en fazla zarar gören, Irak ve Suriye'nin ardından 3. ülkedir. Türkiye DEAŞ terör örgütü ile en etkin mücadele eden ülkedir.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir. Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklandı. Başka şeyleri söyleyen ABD'dir.

(Tutuklu 2 Yunan askeri) Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir.

Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur.

Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır.

İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz.