Türkiye'nin "ruh sağlığı profili" çıkarılacak

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazını başlatmaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, 2017 yılı içerisinde bakanlık ve üniversite iş birliğiyle "Türkiye'nin ruh sağlığı profilini" ortaya çıkaracak.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Enstitüsü ile "Türkiye'nin 2013 Hastalık Yükü" araştırmasını yaptıklarını belirterek, "Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Özen ile daha iyi bir iş birliği içine girmeye karar verdik. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğümüz daha yakın çalışacak." dedi.



Yeni bir araştırmaya daha başlayacaklarını anlatan Bakan Akdağ, "Hacettepe Üniversitemiz ile Türkiye'nin ruh sağlığı profilini çıkaracağız. Türkiye'nin ruh sağlığı açısından ne noktadayız, bölgeler arasında hangi farklar var, elimizdeki verilerle nasıl bir politikaya yönelmeliyiz? Şimdi bunları çalışacağız. Bu çalışmamızı da 2017 yılı içerisinde yapıp bitireceğiz." diye konuştu.



Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazının geliştirilmesi için saha araştırmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Akdağ, şunları söyledi:



"Bir stratejiyi geliştirirken veriye dayalı geliştirmemiz lazım. Hacettepe Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız 'Hastalık Yükü Araştırması', bize anne ve bebek sağlığı ölümlerini önleme, çocuk sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda son 12 yılda dünyada en başarılı ülkelerden birisi olduğumuzu gösterdi. Hastalık yükü denen bir şey var. Bütün hastalıklar acaba ne kadar bir yük oluşturuyor? Sağlıklı yaşamdan ne kadar kayba yol açıyor? Bunu hesaplamak mümkün. 2013'te bir kere daha hesaplamış olduk."



"YENİ DÖNEMDE SAHA ARAŞTIRMALARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ"



Dünyada çok az ülkeye nasip olacak biçimde Türkiye'de hastalık yükünde yüzde 4,4'lük bir azalma olduğunu ifade eden Akdağ, bunun anne ve bebek sağlığındaki gelişmeler ve bulaşıcı hastalıkların ciddi oranda azaltılmasından kaynaklandığını bildirdi.



Bulaşıcı olmayan hastalıklar, felçler, kronik akciğer hastalıkları ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıkların oranının arttığına işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:



"Toplamda hastalık yükümüz azaldı ama bu hastalıkların daha da artmasıyla ilgili bir risk var. O zaman bu çalışmanın alt kırılımları var. Bilim insanlarına bu çalışmayı açıyoruz. O alt kırılımlarla ilgili çalışmalar da politikalarımızın belirlenmesinde bize yol gösterecek. Şişmanlığın azaltılması, daha çok hareket eden bir topluma dönüşmemiz, sigara kullanımının azalması, bunların yanı sıra başka neler oluşturursak strateji olarak toplumun sağlığını koruruz, sağlıklı yaşanan yılları nasıl artırabiliriz, bunlar üzerinde çalışmış olacağız.



En önemli ihtiyaçlarımızdan birisi sağlık. Türkiye'de insanlara, 'Hayatınızda en çok önem verdiğiniz husus nedir.' diye sorulduğunda sağlık, birinci cevap olarak çıkıyor. Yeni dönemin stratejilerini geliştirirken, bilimin ve saha araştırmalarının bu gücünden istifade edeceğiz. Bu hususta Türkiye'de bizim en önemli ortaklarımızdan birisi Hacettepe Üniversitesi."

Kaynak: AA