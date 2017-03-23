Türkiye'nin rakibi Finlandiya

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki beşinci maçında yarın Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak.



Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.



İlk 4 maçında 5 puanla dördüncü sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, bir puan ve averajla beşinci durumdaki Finlandiya karşısında 3 puanı hedefliyor.



Gruptaki diğer maçlarda TSİ 22.45'te Kosova-İzlanda, Hırvatistan-Ukrayna karşı karşıya gelecek.



Türkiye, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.



Kapasitesi 33 bin kişi olan Antalya Stadı'ndaki karşılaşma için satışa sunulan biletlerin tamamı daha önce tükenmişti.



Puan durumu



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda beşinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y P 1. Hırvatistan 4 3 1 0 10 1 10 2. Ukrayna 4 2 2 0 7 3 8 3. İzlanda 4 2 1 1 6 5 7 4. Türkiye 4 1 2 1 5 5 5 5. Finlandiya 4 0 1 3 3 6 1 6. Kosova 4 0 1 3 1 12 1



Aday kadro



Türk Milli Takımı'nın Finlandiya maçı aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler'i ilk kez aday kadroya çağırırken, Kayserisporlu Güray Vural'ı uzun süre sonra davet etti.



546. randevu



A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287'si resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 545 maçta, biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 233'ü deplasmanda, 233'ü evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 715 gol attı, kalesinde 792 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 545 karşılaşmanın 467'sini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Milliler, 94 yıllık tarihinde geride kalan 545 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Türkiye'de galibiyet yok



Türkiye, yarınki rakibi Finlandiya ile 14. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 5'i Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 13 maçtan 6'sını Finlandiya, 4'ünü Türkiye kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin toplam 20 golüne, Finlandiya aynı sayıda golle yanıt verdi.



Türkiye ile Finlandiya ilk maçlarını 1924'te, son maçlarını ise 2012'de yaptı. İki ülke arasındaki son karşılaşma, 26 Mayıs 2012 tarihinde Avusturya'nın Salzburg kentinde oynandı. Özel karşılaşmayı Finlandiya 3-2 kazandı, Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz attı.



Diğer yandan milliler, Finlandiya ile evinde yaptığı 5 maçı da kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, Ankara, Antalya, Adana, Denizli ve İstanbul'da ağırladığı rakibiyle yaptığı 5 maçtan 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, galibiyet elde edemedi.



Türkiye ile Finlandiya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç



-------------- --------- ------------------------------ -------



17.06.1924 Helsinki Özel 4 - 2



25.08.1976 Helsinki Özel 1 - 2



06.04.1977 Ankara Özel 1 - 2



31.10.1984 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 2



25.09.1985 Tampere Dünya Kupası Eleme Grubu 0 - 1



12.02.1992 Adana Özel 1 - 1



04.10.1995 Helsinki Özel 0 - 0



02.06.1996 Helsinki Özel 2 - 1



12.02.1997 Denizli Özel 1 - 1



14.10.1998 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 3



05.06.1999 Helsinki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 4 - 2



29.05.2008 Duisburg Özel 2 - 0



26.05.2012 Salzburg Özel 2 - 3



Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



Terim'le 132. milli heyecan



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçta yarın Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 132. müsabakasına çıkacak.



A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 131 maçta biri hükmen olmak üzere 67 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 66'sı resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu.



Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 196 gol atan milliler, kalesinde ise 137 gol gördü.



Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 39 maçın, biri hükmen olmak üzere 24'ünü kazandı, 9'unu yitirdi, 6'sında da berabere kaldı. Milliler, 21'i resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 60 gol atıp, 36 gol yedi.



Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 7 maçta gol yollarında suskun kalırken, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



Antalya'da 7. kez sahaya çıkacak



Türkiye, Finlandiya müsabakasıyla Antalya'da 7. kez sahaya çıkacak.



Antalya'da daha önce 6 kez oynayan milliler, bu maçların üçünü kazandı, ikisini kaybetti, birinde de berabere kaldı.



Türkiye, Antalya'daki ilk maçını 31 Ekim 1984 tarihinde Antalya Atatürk Stadı'nda yarınki rakibi Finlandiya ile oynadı. Meksika'da düzenlenecek 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk rakip Finlandiya oldu. O günün yetkilileri, Finlandiya'nın soğuk iklim ülkesi olmasını göz önünde tutarak maçı Antalya'nın sıcağında oynatmayı tercih etti. Teknik direktörlüğünü Candan Tarhan'ın yaptığı ay-yıldızlılara karşı Finlandiya, 10. dakikada Ari Hjelm ve 67. dakikada Mika Lipponen'in golleriyle 2-0 öne geçti, Türkiye 77. dakikada İlyas Tüfekçi'nin penaltısıyla farkı bire indirse de 2-1 yenilmekten kurtulamadı.



Milliler, Antalya'daki ikinci maçını 21 Ocak 1998'de Atatürk Stadı'nda Arnavutluk ile yaptı. 1998 Dünya Kupası'na katılamayan ay-yıldızlılar, Mustafa Denizli yönetiminde EURO 2000 Elemeleri'nin hazırlıklarına Arnavutluk'la oynadıkları maçla başladı ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Oktay Derelioğlu attı.



Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki üçüncü maçını, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında İsveç ile yaptı. Yeni yapılan Antalya Stadı'ndaki ilk milli karşılaşma olma özelliğini taşıyan maçı A Milli Takım, Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazandı. İsveç'in golü ise Andreas Granqvist'ten geldi.



Türkiye, aynı statta 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynadı. Milliler, özel maçı Mehmet Topal'ın son dakika golüyle 1-0 kazandı.



Antalya Stadı'nda 31 Ağustos 2016'da Rusya ile özel müsabakada golsüz berabere kalan milliler, 12 Kasım 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0'la geçti.



Türkiye 26, Finlandiya 99. sırada



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) son açıkladığı sıralamada Türkiye 26, Finlandiya ise 99. durumda bulunuyor.



FIFA'nın mart ayı değerlendirmesinde Türk Milli Takımı, 851 puanla 26. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1042 puanla 16, İzlanda 875 puanla 23, Ukrayna 798 puanla 31, Finlandiya 342 puanla 99, Kosova ise 135 puanla 164. sırada kendilerine yer buldu.



Mart karnesi



A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçıyla mart ayında 51. kez sahaya çıkacak.



Türkiye, martta yaptığı 50 maçın 21'ini kazandı, 16'sında berabere kaldı, 13 kez yenildi. Yılın üçüncü ayında 67 kez gol sevinci yaşayan milliler, kalesinde 57 gol gördü.



Öte yandan, yarınki maçın tarihi olan 24 Mart'ta daha önce 3 kez karşılaşan Türk Milli Takımı, 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. 2001'de Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İstanbul'da Slovakya ile 1-1 berabere kalan milliler, 2007'de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Atina'da Yunanistan'ı 4-1, 2016'da da özel maçta Antalya'da İsveç'i 2-1 yendi.