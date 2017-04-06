Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisinden anlamlı ziyaret

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika’nın simge isimlerinden Ahmed Kathrada'nın vefatı nedeniyle Ahmed Kathrada Vakfı yöneticilerine taziyelerini iletti.

Güney Afrika’da birçok sosyal ve insani yardım çalışmalarında bulunan vakfın yöneticileri ile görüşen Ülgen, Kathrada Vakfı Müdürü Neeshan Balton ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Chamda’na taziyelerini iletti.



Ülgen, yaptığı açıklamada, ziyaretinin Türkiye ve Güney Afrika için çok anlamlı olduğuna belirtti.



Güney Afrika Cumhuriyeti’nin simge isimlerinden Kathrada’nın vefatının tüm ülkeyi yasa boğduğunu kaydeden Ülgen, "Türk Milleti adına Kathrada'nın ailesine başsağlığı ve taziyelerimizi ilettik” dedi.



Büyükelçi Ülgen, "Kathrada bir değerler abidesiydi, ayrıca Müslüman kimliğiyle de öne çıkan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'gökkuşağı ulusu' olarak anılmasında önemli rolü olan tarihi bir kişilikti. Onun mütevazı karakteri, şahsi ve dünyevi beklentilerden uzak yaşantısı ve ülkesinin ve halkının özgürlüğü uğruna yıllarca hapis kalmayı göze almış olması, bu yolda efsane lider Mandela'ya yol arkadaşlığı yapmış olması onu Güney Afrikalılar nezdinde çok özel bir yere oturtmuştur." şeklinde konuştu.



Vakıf çalışmaları hakkında bilgi alan Ülgen, Kathrada’nın eşine tesbih hediye etti.



Güney Afrika'nın kuzeybatısındaki Schweizer-Reneke'de 1929'da dünyaya gelen Kathrada, 1994'te ülkedeki ilk demokratik seçimlerinde parlamento üyeliğine seçildi.



Ülkenin eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın danışmanlığını da üstlenen Kathrada, Güney Afrika'da Mandela, Walter Sisulu ile Govan Mbeki'nin de aralarında bulunduğu Robben adasında uzun yıllar hapis yatan yedi sembolik isimden biriydi.



Kathrada, uzun yıllar Donald Gordon Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen salı sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş ve Johannesburg'taki Westpark mezarlığına defnedilmişti.