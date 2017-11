Asırlık planı bozuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır. Ama bu sıkıntılar, sakalımızın tıraşı mesabesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Erdoğan, "Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak bu proje bölgemizde ticari ve insani ilişkilerin geleceğini değiştirebilecek bir öneme sahiptir." diye konuştu.



Açılış töreninin ardından Kazakistan'dan çıkan buğday yüklü ilk trenin Mersin limanına öngörülen süreden çok daha önce vardığını dile getiren Erdoğan, devam eden alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla Avrupa'dan Çin'e demiryolu üzerinden iki haftada ulaşımın mümkün hale geleceğini ifade etti.



"DÖRDÜNCÜ ATILIM DÖNEMİNİN LOKOMOTİFLİĞİNİ YAPACAK"



Türkiye açısından bir hayalin gerçeğe dönüşmesi yolunda tarihi bir adıma da şahitlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu;



"Türkiye'nin otomobil projesini hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi kamuoyumuza tanıttık. Son bir asırda dünyada yaşanan büyük sıçrama dönemlerinin ilk üçünü kaçırmıştık. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye bizi dördüncü atılım dönemini yakalayabilmemiz konusunda fevkalade umutlandırdı. Türkiye'nin otomobil projesi işte bu dördüncü atılım döneminin adeta sembolü olacak, lokomotifliğini yapacak önemde görüyoruz."



"MİLLETİMİZİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIK"



Erdoğan, geçen cuma 3 Kasım 2002 seçimlerinin 15. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 14 Ağustos 2001'de kuruluşunu ilan ettikleri AK Parti'nin bu seçimlerde elde ettiği yüzde 34'lük oy oranıyla birinci parti olduğunu ve tek başına iktidara geldiğini söyledi.



Parlamentoda yüzde 63 çoğunluk elde ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu oran rahmetli Özal'ın 1983 ve 1987'de aldığı sonuçlardan sonra ülkemizin gördüğü en yüksek seçim başarısını ifade ediyordu. Milletimizin bize olan güvenini, teveccühünü boşa çıkarmadık ve hamdolsun oylarımızı sürekli yükseltirken, parlamentodaki oranımız da kendini korudu." diye konuştu.



"BÜYÜK AİLE İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER"



AK Parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu bayrak yarışında gerek teşkilatlarımızda, gerek belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Görevi devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki her an herkese her yerde ihtiyaç duyulabilir. Kimse gücenmeyecek. Çünkü biz sürekli güncellenen, sürekli yenilenen ve güncellendikçe çok daha farklı bir hizmet imkanını yakalayan bir partiyiz. Dolayısıyla görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, emek vermeye, proje üretmeye devam edeceklerdir."



"ASIRLIK PLANI BOZUYORUZ"



Türkiye'nin karşılaştığı ikiyüzlü tavırların sıkıntıya yol açtığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sokullu Mehmet Paşa'nın, Venedik Büyükelçisine söylediği şöyle bir söz vardır; 'Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı'da bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal daha gür şekilde büyür ama kesilen kol yerine gelmez.'Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kaldığımız ikiyüzlü tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır. Ama bu sıkıntılar, sakalımızın tıraşı mesabesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz."