Türkiye'nin onuruyla oynanmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Bozdağ, Hollanda ve Almanya'nın skandal tavırlarına ilişkin, "Türk milletinin ve Türkiye devletinin onuruyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "(Hollanda ve Almanya'nın skandal tavırları) Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde neler yapabilir, elbette ki uluslararası hukukun tanıdığı hakları, yetkileri sonuna kadar kullanacak ve bu meselenin takipçisi olacağız. Türk milletinin ve Türkiye devletinin onuruyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.