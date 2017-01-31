Türkiye'nin nüfusu 80 milyon sınırında
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları''nı açıkladı.
Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu.
Yıllık nüfus artış hızı, 2015'te binde 13,4 iken, 2016'da binde 13,5'e yükseldi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2015'te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016'da yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.
İSTANBUL'UN NÜFUSU 14 MİLYON 804 BİN
Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.
Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI
Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.
KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.
2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
|
İl
|
Toplam
|2015
|2016
|Toplam
|78 741 053
|79 814 871
|Adana
|2 183 167
|2 201 670
|Adıyaman
|602 774
|610 484
|Afyonkarahisar
|709 015
|714 523
|Ağrı
|547 210
|542 255
|Amasya
|322 167
|326 351
|Ankara
|5 270 575
|5 346 518
|Antalya
|2 288 456
|2 328 555
|Artvin
|168 370
|168 068
|Aydın
|1 053 506
|1 068 260
|Balıkesir
|1 186 688
|1 196 176
|Bilecik
|212 361
|218 297
|Bingöl
|267 184
|269 560
|Bitlis
|340 449
|341 225
|Bolu
|291 095
|299 896
|Burdur
|258 339
|261 401
|Bursa
|2 842 547
|2 901 396
|Çanakkale
|513 341
|519 793
|Çankırı
|180 945
|183 880
|Çorum
|525 180
|527 863
|Denizli
|993 442
|1 005 687
|Diyarbakır
|1 654 196
|1 673 119
|Edirne
|402 537
|401 701
|Elazığ
|574 304
|578 789
|Erzincan
|222 918
|226 032
|Erzurum
|762 321
|762 021
|Eskişehir
|826 716
|844 842
|Gaziantep
|1 931 836
|1 974 244
|Giresun
|426 686
|444 467
|Gümüşhane
|151 449
|172 034
|Hakkari
|278 775
|267 813
|Hatay
|1 533 507
|1 555 165
|Isparta
|421 766
|427 324
|Mersin
|1 745 221
|1 773 852
|İstanbul
|14 657 434
|14 804 116
|İzmir
|4 168 415
|4 223 545
|Kars
|292 660
|289 786
|Kastamonu
|372 633
|376 945
|Kayseri
|1 341 056
|1 358 980
|Kırklareli
|346 973
|351 684
|Kırşehir
|225 562
|229 975
|Kocaeli
|1 780 055
|1 830 772
|Konya
|2 130 544
|2 161 303
|Kütahya
|571 463
|573 642
|Malatya
|772 904
|781 305
|Manisa
|1 380 366
|1 396 945
|Kahramanmaraş
|1 096 610
|1 112 634
|Mardin
|796 591
|796 237
|Muğla
|908 877
|923 773
|Muş
|408 728
|406 501
|Nevşehir
|286 767
|290 895
|Niğde
|346 114
|351 468
|Ordu
|728 949
|750 588
|Rize
|328 979
|331 048
|Sakarya
|953 181
|976 948
|Samsun
|1 279 884
|1 295 927
|Siirt
|320 351
|322 664
|Sinop
|204 133
|205 478
|Sivas
|618 617
|621 224
|Tekirdağ
|937 910
|972 875
|Tokat
|593 990
|602 662
|Trabzon
|768 417
|779 379
|Tunceli
|86 076
|82 193
|Şanlıurfa
|1 892 320
|1 940 627
|Uşak
|353 048
|358 736
|Van
|1 096 397
|1 100 190
|Yozgat
|419 440
|421 041
|Zonguldak
|595 907
|597 524
|Aksaray
|386 514
|396 673
|Bayburt
|78 550
|90 154
|Karaman
|242 196
|245 610
|Kırıkkale
|270 271
|277 984
|Batman
|566 633
|576 899
|Şırnak
|490 184
|483 788
|Bartın
|190 708
|192 389
|Ardahan
|99 265
|98 335
|Iğdır
|192 435
|192 785
|Yalova
|233 009
|241 665
|Karabük
|236 978
|242 347
|Kilis
|130 655
|130 825
|Osmaniye
|512 873
|522 175
|Düzce
|360 388
|370 371