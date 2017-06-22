Türkiye'nin kamu borcu AB üyelerinden daha düşük

Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi ekonomilerinin çok üstünde bir performans ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Hazine verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl toplam kamu borcunun milli gelire oranında neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi.



AB’de 2016 yılında kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 83,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde avroyu kullanan Birlik üyelerinden oluşan Avro Grubunda ise bu rakam yüzde 89,2’ye ulaştı.



Aynı dönemde Türkiye’de uygulanan mali disiplin ve etkin kamu borç yönetimi ile AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28,3 seviyesinde seyretti.



Böylece, Türkiye’de kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene AB üyesi 28 ülkenin 26’sından düşük seviyede gerçekleşti.



EN YÜKSEK KAMU BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA



Adı ekonomik ve mali krizlerle özdeşleşen ve kurtarma programı için kreditörlerin talep ettiği reformları hayata geçiren Yunanistan, AB’ye üye ülkeler arasında 2016 yılında en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke durumuna geldi. Yunanistan’da kamu borcunun oranı yüzde 179’a ulaştı. Yunanistan'ı yüzde 132,6 ile İtalya ve yüzde 130,4’le de Portekiz izledi. Kamu borcunun milli gelire oranı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 107,8, çeşitli AB kurumlarına ve NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’da da yüzde 105,9’u buldu.







TÜRKİYE ÖNCÜ EKONOMİLERDEN İYİ DURUMDA



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 68,3 olurken, bu rakam Fransa’da yüzde 96, Birlikten ayrılma kararı alan İngiltere’de yüzde 89,3 ve İspanya’da yüzde 99,4 seviyesinde gerçekleşti.



Söz konusu dönemde AB’de kamu borcunun milli gelire oranı en düşük ülkeler ise yüzde 9,5’le Estonya, yüzde 20’yle Lüksemburg 'da gerçekleşti. Yalnızca bu iki ülkede kamu borcunun milli gelire oranı Türkiye'den düşük seviyede seyretti.



AB'ye üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu verilere göre, AB üyesi 28 ülkenin çoğunluğu bu kriteri karşılayamıyor.



AB, Avro Bölgesi ve Türkiye'nin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranları 2016 itibarıyla şöyle:



Ülke- Bölge Kamu borcu-GSYH oranı

Estonya 9,5

Lüksemburg 20

Türkiye 28,3

Bulgaristan 29,5

Çekya 37,2

Romanya 37,6

Danimarka 37,8

Letonya 40,1

Litvanya 40,2

İsveç 41,6

Slovakya 51,9

Polonya 54,4

Malta 58,3

Hollanda 62,3

Finlandiya 63,6

Almanya 68,3

Macaristan 74,1

İrlanda 75,4

Slovenya 79,7

AB 83,5

Hırvatistan 84,2

Avusturya 84,6

Avro Bölgesi 89,2

İngiltere 89,3

Fransa 96

İspanya 99,4

Belçika 105,9

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 107,8

Portekiz 130,4

İtalya 132,6

Yunanistan 179