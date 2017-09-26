Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi eğitime başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış töreninde, "Bu okulumuz yıllık 23,6 kilovatsaat enerji tüketecek. Yüzde 80 enerji verimliliği demek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eryaman'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yenilebilir enerji lisesinin bu yönüyle birçok kuruma örnek oluşturacağını söyledi.



Okulun isminin sibernetik alanında çığır açan buluşlarıyla bilinen El-Cezeri'den geldiğini ifade eden Albayrak, El-Cezeri'nin bu toprakların bilimle, ilimle, fenle, tarihin her alanıyla ne kadar iç içe olduğunun göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.



Okulun yaklaşık 39 bin metrekare alan üzerine bütünleşik bina sistemiyle inşa edildiğini anlatan Albayrak, standart bir okulun yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 159 kilovatsaat olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, şöyle devam etti:



"Bu okulumuz yüksek enerji verimliliği sağlayan altyapısı sayesinde yıllık 23,6 kilovatsaat enerji tüketecek. Bu, diğer liselere göre toplamda en az yüzde 80 enerji verimliliği demek. Ayrıca, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri için gereken enerji güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinden üretilerek sağlanacak. Gelişmiş arıtma kapasitesine sahip sulama sistemleriyle de atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanacak. Standart bir lisede 60 yıllık toplam enerji, su, işletme ve bakım maliyetleri bugünkü değerleriyle yaklaşık 257 milyon lira. Bu okulumuzda bu rakam 71 milyon Türk lirası olacak. Yani 180 milyondan daha fazla bir tasarruf. 26 derslik, 6 laboratuvar, 10 atölye, kapalı spor salonu ve 147 yataklı pansiyona sahip okulumuz yaklaşık 26 milyon liraya mal oldu. Yani aynı özelliklerdeki standart bir liseye göre 1,5 kat daha fazla paraya mal olmasına rağmen, ortaya koyduğu bu tasarrufla bu yatırımı 9,5 yılda amorti edecek. Normal bir liseye göre daha fazla maliyet gerektiren bu ek yatırımları ise yani rüzgar, güneş, verimlilik noktasındaki yatırımların geri dönüşü 3 yılda sağlanacak."



"TÜRKİYE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİMİNDE MERKEZ OLACAK"



Albayrak, okulun teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin son 15 yılda geçirdiği değişim ve dönüşümü gösteren en önemli örneklerden olduğunu vurgulayarak, artan enerji talebinin dengeli bir enerji sepetiyle karşılanması için Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni nisan ayında kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.



Yıllık ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatı gerçekleştiren Türkiye için bunun önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğinin altını çizen Albayrak, "Bunun için uzun vadeli, sürdürülebilir ve şeffaf enerji stratejileriyle Türkiye'yi, enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak çok boyutlu bir politikayı uygulamak için adımlar atmaya başladık. Aramacılıktan üretime, alternatif kaynak yatırımlarından, tüketime kadar enerjinin her alanında bütüncül bir süreç oluşturulması için gerekenleri nakış gibi işliyoruz." diye konuştu.



Bakan Albayrak, yenilenebilir teknolojilere yapılan yatırımlarda teknoloji transferini öncelik olarak belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Enerjide atacağımız bu adımlar sadece dışa bağımlılığa, cari açığa, ekonomiye etki etmeyecek. Bu adımlar aynı zamanda Türkiye'yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli bir noktaya taşıyacak. Maliyetleri düşürecek. Sanayicilerimiz, vatandaşlarımız artık enerji maliyetlerine daha az kaynak ayırarak ucuzlaması vesilesiyle daha rahat edecek. Bu da ekonominin büyümesinde, sanayinin büyümesinde ve rekabet etmesinde ülkemize doping etkisi yapacak. Biz biliyoruz ki, bu politikalarımızın başarılı olmasıyla ülkemiz enerji teknolojileri üretiminde aynı zamanda bir merkez haline gelecek."



MEZUNLARA İSTİHDAM SÖZÜ



El Cezeri'nin 12'nci yüzyılda tasarladığı 50'den fazla makinayla dünyada robot alanının öncüsü olması gibi, bugün Türk mühendislerin, bilim insanlarının enerji teknolojilerine yapacakları çalışmaların da büyük ve güçlü Türkiye amacına ulaşmak için gerekli olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Buradaki öğrenci kardeşlerimizin bizler de yanında olacağız. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize lise ve üniversite sonrası istihdam, master ve doktora süreçlerinde en büyük desteği vermek için buradan söz veriyorum. Sevgili gençler sizlerin içlerindeki dinamizm Türkiyenin en büyük gücüdür." diye konuştu.



