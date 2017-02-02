Türkiye'nin ilk kadın general adayı kardak dönüşü gözaltına alındı

İtirafçı sivil imam Bilgehan Bülbül'ün ismini verdi, Kardak'tan Hulusi Akar'la dönen Bülbül, gözaltına alındı.

Türkiye'nin ilk kadın generali olma adayı Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi FETÖ'den gözaltına alındı. Bilgehan Bülbül'ün diğer FETÖ'cülerden farklı olarak ablalar yerine FETÖ abilerine bağlı olduğu ortaya çıktı.



Gözaltına alınan Yarbay Bülbül en son Genelkurmay Başbakanı Hulusi Akar ile görüntülendi. Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçtiğimiz pazar günü Aksaz Deniz Üssü ziyareti ve Kardak kayalıklarının yakınına kadar yaptıkları seyahatte onunda bulunduğu ortaya çıktı.



Yarbay Bilgehan Bülbül bu ziyaretten dönüşünde gözaltına alındı. Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın özel kaleminde görev yaptığı iddia edildi.



İTİRAFÇI SİVİL İMAM BÜLBÜL'ÜN İSMİNİ VERDİ



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik soruşturma başlatmıştı.



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcı Canpolat’ın yürüttüğü soruşturmada örgütün sivil imamları ve imamlarla bağlantılı muvazzaf askerlerin de ismi, şüpheli olarak dosyada geçti. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasında ismi gizli tutulan bir sivil imam ifadesinde, Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün kendisine bağlı olduğunu, lojmanındaki evinde zaman zaman ziyarete gittiğini söylediği iddia edildi.



"ÖRGÜT ABİSİ İLE GÖRÜŞÜYORDU"



İtirafçı sivil imam, Yarbay Nail Bülbül'ün kendisinden daha kıdemli Kurmay Yarbay olan eşi Bilgehan Bülbül'ün de FETÖ mensubu olduğu ileri sürerek, “Yarbay Bilgehan Bülbül bilinenin aksine bir abla ile değil bir örgüt abisi ile görüşüyordu” dedi.



Sivil imamın, Yarbay Nail Bülbül'ün bağlı olduğu cemaat abisinin ismini verdiği ve eşi Bilgehan Bülbül'ü de fotoğrafından teşhis ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet