Türkiye'nin ilk fındık borsası alımlar için gün sayıyor

Giresun Ticaret Borsasınca hayata geçirilen "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası", ağustos ayından itibaren ürün alımına başlayacak.

Giresun Ticaret Borsasının (GTB) hayata geçirdiği Avrupa Birliği destekli proje kapsamında kurulan ve ağustos ayında hizmete girecek "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nda fındık alım ve satımı elektronik ortamda yapılacak.



GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilk olan ve temeli 2015'te atılan "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nın yaşanan bazı durumlardan dolayı tamamlanma sürecinin geciktiğini söyledi.



Borsanın şu anda tüm altyapısıyla hizmete girmeye hazır halde olduğunu dile getiren Yanıkoğlu, "Projemiz her yönüyle hazır. Seans salonumuz tamamlandı, depolarımız alımlar için hazır durumda. Artık alım dönemini bekliyoruz. Ağustos ayında başlayacak yeni sezonla birlikte biz de projemizi hizmete sunacak ve alımlara başlayacağız." dedi.



Yanıkoğlu, projeyle Türkiye'de ilk kez fındık ürününde alım-satımın işleminin elektronik ortamda gerçekleştirileceğine işaret ederek artık ürünün fiyatının burada belirleneceğini belirtti.



Laboratuvar ortamlarında numunelerin alınacağını ve kontrollerin yapılacağını kaydeden Yanıkoğlu, daha sonra fındık seans salonunda satışa sunulacağını ifade etti.



Yanıkoğlu, projenin sağlıklı yürümesi ve hedeflere ulaşması için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 2 ay sonra başlayacak yeni sezonda hizmete girmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Tanıtım ve eğitim programlarımız olacak. Üreticilerimize burayı çok iyi anlatacağız. Buraya kendilerini getireceğiz ve projemizi en iyi şekilde tanıtacağız. Yine manav ve tüccarlarımız ile üyelerimize eğitim programları düzenleyeceğiz. Burada nasıl işlem yapılacağını anlatacağız."



"HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK"



"Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nın üreticinin yararına olduğunu, bundan dolayı kendilerinden destek istediklerini belirten Yanıkoğlu, spot borsada ürün alım satımının yapılacağını, lisanslı depoya ise üreticilerin fındığını bırakabileceğini dile getirdi.



Yanıkoğlu, lisanslı depoda fındık alımı yapmayacaklarını, çiftçinin satış fiyatını beğenmemesi halinde ürününü burada bekletebileceğini ifade ederek, "Üreticinin fındığını garanti altında bekleteceğiz. Projemiz sektör, fındık ve çiftçi için ciddi yararlar sağlayacak. Bundan dolayı sektörün tüm aktörleri buraya sahip çıkmalı." diye konuştu.



Üreticinin önceden pazardaki tüccarı gezdiğini ve ürününü en yüksek fiyatı verene sattığını kaydeden Yanıkoğlu, oluşturdukları seans salonu ile 100'ü aşkın satıcının fındık alıp-satabilme imkanına kavuşacağını, üreticinin fındığını elektronik ortamda daha iyi değerlendireceğini ve herkesin kazançlı çıkacağını kaydetti.