Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı Finlandiya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı Finlandiya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antalya
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso Fernandez, Juan Carlos Yuste Jimenez (İspanya)
Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun
Finlandiya: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pukki, Pohjanpalo