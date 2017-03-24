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24 Mart 2017 19:35 | Son Güncelleme: 24 Mart 2017 19:37

Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı Finlandiya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapacağı Finlandiya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Antalya

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso Fernandez, Juan Carlos Yuste Jimenez (İspanya)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun

Finlandiya: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pukki, Pohjanpalo

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