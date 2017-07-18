Türkiye'nin iklimi değişiyor

Prof. Dr. Şen, İstanbul'daki yağışın küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu bir iklim değişikliği olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan yağışın beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Bu artık küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği. Türkiye'nin iklimi değişiyor. Artık yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yarı kurak iklimlerde bu tür yağışları görmemiz mümkün." dedi.



İstanbul'daki sağanak yağışla ilgili açıklama yapan Şen, bu tür bir yağışın geleceğini kendisinin de sosyal medyadan duyurduğunu söyledi.



Şen, 3-4 gün öncesine kadar İstanbul'daki hava sıcaklığının 31-32 derece olduğunu anımsatarak, "Sıcaklık dün 24 derecelere düştü. 8-10 derecelik bir düşüş yaşandı. Sıcaklıklardaki böyle ani bir düşüş atmosferde karışım meydana getirir. Bu tür bulutları, yıldırımları ve aşırı yağışları oluşturur. Bu durum İstanbul üzerinde bu yağışı yaptı. Sıcaklıklardaki bu düşüş nedeniyle İstanbul'daki yağış beklenen bir durumdu. Bu tahmin edilen bir şeydi ve yağış geldi." diye konuştu.



Meteorolojik afetlerin daha önceden bilinebildiğini vurgulayan Şen, metrekareye yaklaşık 70 kilogram civarında yağış düştüğünü kaydetti.



Şen, kısa sürede düşen yağışın şehirlerde hemen yüzeysel akışa geçtiğini, İstanbul'da bunun daha çok görüldüğünü vurgulayarak, "Çünkü İstanbul'da kırsal alan çok azaldı, daha çok bina, betonlaşma olduğu için yüzeysel akış yaşandı. Önüne gelen şeyleri sürükledi, boşluk yerleri de göl haline getirdi." dedi.



"YARIN İYİCE HAFİFLER, YARINDAN SONRA YAĞIŞ BİTER"



Meteoroloji uzmanlarına göre kentteki bu yağışın normal olduğunu ifade eden Şen, ancak vatandaşların dikkat etmesi, 60 santimetrelik bir suya girmemesi gerektiğini, 60 santimetrelik akan bir suyun hem aracı hem de insanı devireceğini kaydetti.



Göllere ve su birikintilerine de girilmemesi uyarısında bulunan Şen, "Bu yağışlar akşama kadar devam eder. Akşam saatlerinden sonra hafifler. Yarın da iyice hafifler, yarından sonra İstanbul'da yağış biter. İlerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de, Zonguldak civarlarında da yağış görülebilir ancak bu kadar şiddetli olmasa da bölgenin topografik yapısından dolayı sel riski yüksek." diye konuştu.



"AŞIRI YAĞIŞLAR, KURAKLIK, HORTUMLARI GÖRMEYE BAŞLADIK"



Prof. Dr. Orhan Şen, birden bire hava sıcaklığının düşmesinin, aşırı yağışların görülmesinin yarı kurak, tropikal iklimlerin özelliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Miami'de görürsünüz. Birden bire haziran, temmuz ayında yağmur yağar ve geçer. Bu artık küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği. Türkiye'de son 10 senede çok belirgindi, iyice belirginleşmeye başladı. Aşırı yağışlar, kuraklık, hortumları görmeye başladık. Bunlara karşı artık tedbirimizi almamız lazım. Türkiye'nin iklimi değişiyor. İklim 10-20 senede değişmez, uzun zaman sürer. Artık yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yarı kurak iklimlerde bu tür yağışları görmemiz mümkün."