Türkiye'nin ikinci FSRU'su Kasım'da faaliyete başlayacak

Türkiye'nin ikinci yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali, Kasım ayında Akdeniz bölgesinde faaliyete girecek.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini garanti altına alacak, 263 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama kapasiteli ikinci yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali (FSRU) Kasım'da faaliyete girecek.



TÜRKİYE'NİN FSRU'SU KASIM'DA FALİYETE BAŞLAYACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almak isteyen Bakanlık, bu alanda önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Geçen yıl sonunda Türkiye'nin ilk FSRU'sunun devreye alınmasının ardından, ikinci FSRU için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yapılan görüşmeler sonucunda Japon MOL (Mitsui-OSK Lines) ile kiralama anlaşması imzaladı.



Kasım ayında faaliyete alınması planlanan dev yüzer terminal ile Türkiye'nin her yıl artan doğalgaz talebinin karşılanmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.



Söz konusu terminal ile ayrıca dünyada hızla yükselen LNG piyasasının avantajlarıyla kaynak çeşitliliği sağlanmış olacak. Türkiye’nin ikinci FSRU terminali olacak 345 metre boyundaki gemi, toplamda 263 bin metreküplük yüksek LNG depolama kapasitesi nedeniyle tercih edildi. Bu kapasite, gemi tam dolu olduğunda 167 milyon metreküp gazı her an hazır tutabildiği anlamına geliyor. Tesis, Türkiye’nin doğalgaz sistemine günlük 21 milyon metreküpe kadar gaz basabilecek.



Akdeniz bölgesinde devreye alınacak terminal ile kaynak ülke ya da sistemdeki sorunlardan kaynaklı doğalgaz arz riskleri de ortadan kaldırılmış olacak.



2 YILDA BÜYÜK ARTIŞ



Türkiye'nin 2015'te 34 milyon metreküp olan LNG'den gazlaştırma kapasitesi, 2016 yılında Egegaz terminalindeki kapasite artışı ve Türkiye’nin ilk FSRU projesinin devreye alınmasıyla 64 milyon metreküpe çıkmıştı.



Bu yıl devam eden çalışmalar kapsamında, Egegaz terminali, Marmara Ereğlisi LNG terminalindeki kapasite artışı ve ikinci FSRU ile söz konusu rakam 117 milyon metreküpe çıkmış olacak.



BAKAN ALBAYRAK, MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almak için yıl sonunda ikinci yüzer LNG terminalimizi de devreye alacağız." demişti.



Türkiye'nin LNG kapasitesini geliştirmek için çok önemli adımlar atıldığını söyleyen Albayrak, "Önümüzdeki dönemde küresel LNG piyasası artacak yeni arzlarla farklı bir seviyeye gelecek. Bu, rekabet noktasında maliyet açısından çok önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor. 2 FSRU projesini hayata geçirerek, kapasitemizi çok daha ileri bir seviyeye çıkaracağız." ifadelerini kullanmıştı.



Albayrak, bir taraftan doğalgazın ülke genelinde kullanımını yaymayı, diğer taraftan da kaynak çeşitliliğini artırarak rekabetçi bir maliyetle doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almaya çalıştıklarını belirtmişti.



