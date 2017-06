Türkiye'nin geleceğini size emanet edeceğiz

Başbakan Yıldırım, "Türkiye büyüyor, gelişiyor. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin geleceği de sizsiniz, öğrencilerimizsiniz, gençlerimizsiniz. Size çok ama çok güveniyoruz." dedi.

Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



TATİLİ HAK ETTİNİZ



Bir eğitim-öğretim yılının daha geride kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karne alıyorsunuz, karne almakla beraber tatili de hak ettiniz. Şimdi yalnız bir şey görüyorum; biz karne alıncaya kadar karnemiz elimizde olmazdı, şimdi herkesin elinde karne var, heyecan azalıyor. Her ne kadar ne alacağımızı tahmin etsek de yine de karne alırken heyecan doruğa çıkıyor. O karneyi öğretmenlerimizin elinden aldıktan sonra ya çok fazla seviniyorduk ya da az seviniyorduk. Onun için siz artık önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi tozmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü bir öğretim yılı boyunca çalıştınız, ödevlerinizi yaptınız, okulunuza düzenli geldiniz, şimdi artık tatil zamanı. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok yoğun bir dönem geçti artık bugün ara veriyoruz. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında, Hakkari'den Kırklareli'nden Sinop'tan Hatay'a yurdun her köşesinde eğitim-öğretim yapan bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize selam gönderiyoruz. Altındağ Cebeci Ortaokulu'ndan 18 milyon öğrencimize, 1 milyon öğretmenimize selam gönderiyoruz. Milyonlarca veliye, anneye, babaya selam gönderiyoruz."



SİZLER TÜRKİYE'NİN GERÇEKTEN UMUDUSUNUZ



Başbakan Yıldırım, Cebeci Ortaokul öğrencilerinin projelerinin yer aldığı sergiye işaret ederek, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarınız kendi becerileriyle kıt imkanlarıyla bilgisayar programı yazmışlar, kimisi elektrik üretiyor, kimisi robotlarla yük taşıyor, kimisi gece uyanan bebeğin uyandığını annesine haber veriyor. Çok güzel işler yapmışlar. Bunları görünce Türkiye'nin geleceğine, aydınlık yarınlarına olan güvenimiz çok daha artıyor. Çünkü sizler varsınız. Herhangi bir sebeple istediği sonucu karnesinde göremeyen yavrularımız, öğrencilerimiz, hiç şüphe etmiyorum; yeni eğitim, öğretim yılında bu durumlarını düzeltecekler, daha güzel notlar alacaklar. Size her zaman inanıyoruz, güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin gerçekten umudusunuz, geleceğisiniz. Hepinizle gurur duyuyorum."



Her yeni eğitim-öğretim yılının başında Türkiye'yi yarınlara taşıyacak gençlerin öğretmenlere emanet edildiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Sizler de yıl boyunca büyük emek, gayret gösteriyorsunuz, onların en iyi şekilde yetişmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz. Zamanı geldiğinde ülkemizi bugün karne heyecanı yaşayan evlatlarımıza teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Şu anda sizlerin ellerinde şekillenen sadece bu yavrularımız değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğidir. Her bir öğretmen arkadaşımızın bu şuurla hareket ettiğini, buna göre çalıştığını biliyorum." dedi.



2019'A KADAR 71 BİN DERSLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR



Bugün 18 milyon öğrencinin karnesini alarak, yaz tatiline çıkacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hükümet olarak bize tatil yok, siz şanslısınız, sizin karne tatiliniz var, bizim o da yok. Öğretmenlerimiz gibi biz de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız, bütün valilerimiz, belediye başkanlarımız, herkes çalışmaya devam edecek. Sizlere daha iyi şartlar hazırlamak için çalışacağız. 2019 yılına kadar tekli eğitime geçeceğiz. Türkiye'nin her yerinde artık sabahçı-öğlenci olamayacak. Öğrenci sabah gelecek, akşam çok karanlığa kalmadan gidecek. Daha rahat. Analar, babalar da çocuklarını merak etmeyecek. 2019'a kadar 71 bin derslik yapmamız gerekiyor, sadece Ankara 7 binden fazla derslik yapıyor. En fazla 10 şehirde problemimiz var, diğerlerinde sorun yok, diğerleri hazır."



Yıldırım, büyük şehirlerdeki eksik dersliklerinde önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.