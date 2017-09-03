'Türkiye’nin geleceği parlak'

Andriy Shevchenko, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'yi 2-0 yendikleri maçta daha iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve galibiyeti hakettiklerini söyledi.

Shevchenko, Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.



Türk Milli Takımı hakkında çok fazla yorum yapmak istemediğini belirten Shevchenko, şöyle konuştu:



"Ben Ukrayna Milli Takımı hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye'de teknik direktör yeni değişti. Onun için takım oluşturmak zordu. Biz avantajlarımızı biliyorduk, Türk Milli Takımı'nın zayıf ve güçlü yanlarını biliyorduk. Bu güçlü yanlarını, yok etmeye çalıştık. Bunun için Türk takımının sahada bir şey yapmasına izin vermedik. Ukrayna Milli Takımı son zamanlarda daha güçlü oldu. Organize olma açısından ve oyun açısından daha iyiydik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar, özen gösteriyorlar ve çok istekliler."



Shevchenko, Türkiye’nin çok iyi oyunulara sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye'de iyi oyuncular var ama galiba takımda bir anlayış yok. Bunda yeni çalışmaya başlamalarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Potansiyelleri büyük, başarılı olacaklarına inanıyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum, Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var, çok başarılı bir teknik direktörü var. Türkiye’nin geleceği parlak olacaktır."





