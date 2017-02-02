Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek veren ilk ülke!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyeti FETÖ ile mücadelemize destek vererek FETÖ'ye bağlı ve ilişkisi olan okulları kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri ve iki ülke arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Vargas’a daveti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ziyarette ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyetini güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye terörle mücadele konusunda verdiği desteği anımsatan Çavuşoğlu, "Dominik Cumhuriyeti FETÖ'yle mücadelemize destek vererek FETÖ'ye bağlı ve ilişkisi olan okulları kapatma kararı alan ilk ülkelerden biri oldu." dedi.



