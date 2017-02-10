Türkiye'nin en stresli meslekleri

Kamu çalışanları; asker, polis, gazeteci, canlı yayın sunucusu, borsacı, pilot ve madencilik mesleklerini, Türkiye'nin en stresli mesleği olarak görüyor.

ABD'de insan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren "CareerCast" adlı kuruluşun stresli meslekler araştırmasından yola çıkan Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri, "Stresli Meslekler Araştırması" yaptı.



Araştırmada, Ankara'da 108'i erkek, 82'si kadın farklı mesleklerden toplam 190 kamu personeli örneklem olarak seçildi. Araştırma kapsamında katımcılara "en stresli", "en stressiz" ve "gelecek vadeden" meslekler soruldu.



Katılımcılar, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu, borsacılık, pilotluk, madencilik ve milletvekilliğini Türkiye'nin en stresli; diyetisyenlik, sosyal hizmet uzmanlığı, psikologluk, avukatlık ve zihinsel engelli öğretmenliğini de en stressiz meslekler olarak sıraladı.



Veri analistliği, bilişim teknolojileri, kariyer planlama, siber suçlar ve yeni tarım teknikleri uzmanlıklarının ise gelecek vadeden meslekler olarak görüldü.



ABD'DEKİ ARAŞTIRMAYLA YAKIN SONUÇLARA ULAŞILDI



Araştırmanın Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Işıkhan, yaptıkları araştırmada ABD'deki Careercast.com'un araştırmasına yakın sonuçlara ulaştıklarını belirterek, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu ve pilotluğun dünyanın her yerinde stresli meslekler olduğuna dikkati çekti.



Kendi araştırmalarında madencilik ve milletvekilliğinin de Türkiye'nin en stresli meslekleri olduğu sonucuna ulaştıklarını aktaran Işıkhan, bu mesleklerin Türkiye'de stresli olarak görülmesinde çalışma şartları ve temposunun belirleyici olduğunu vurguladı.



Stresin günümüz hayatının artık normal bir unsuru olduğuna işaret eden Işıkhan, "Stresi önleyemeyiz ama yönetebiliriz. Stres yönetiminin öncelikli amacı, stres düzeyimizi ortaya çıkarmaktır. Bu düzey, fonksiyonlarımızı ve sistemlerimizi fazla zorlamadan en etkin yerine getirdiğimiz düzeydir. Bu düzeyi koruyabilmek için kendimizi disipline etmeliyiz." dedi.



Geçen yıl Uluslararası Stres Yönetim Uzmanları Konseyi'nin ödülünü alan Işıkhan, stresin çalışma hayatında iş verimliliğini düşüren bir faktör olduğunu belirterek, bu durumun farkında olan birçok kurum ve kuruluşun çalışanlarına stres yönetimi eğitimi aldırdığını da kaydetti.