Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi

TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Satışlarını 3 yılda yüzde 4 bin 473 oranında artıran Ares Tersanecilik ilk sırayı aldı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredilerin yapılandırılmasına ilişkin uygulamanın önümüzdeki hafta başlayacağını belirterek, "Bankanın 'hayır' diyebileceği bütün alanları kapatıyoruz. Kesinlikle hiçbir firmamızın söylediğimiz (finansal) sıkıntılar nedeniyle piyasadan çekilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" yarışmasında ödül alan firmalar için TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Canikli, üretim yapmanın zor ve zahmetli bir süreç olduğunu söyledi.



Küresel ekonomide dalgalanmaların görüldüğü bir dönemden geçildiğini ifade eden Canikli, öngörülebilirlik noktasında sıkıntı yaşanılan bir ortamda ödül alan firmaların elde ettiği başarının önemine işaret etti.



Dünyadaki ülkelerin borçluluk oranlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Canikli, "Özellikle finansal alanlarda bugün dünya ekonomilerini daralma tehdidiyle karşı karşıya getiren sıkıntıların hemen hemen hiçbirini Türkiye yaşamıyor." diye konuştu.



Gelişmiş ülkelerdeki büyük bankaların aktif kaliteleri ile ilgili sıkıntılar bulunduğunu anlatan Canikli, Türk bankalarının aktiflerine dair ise bir sıkıntı olmadığını kaydetti.



Yaşanan dalgalanmalara rağmen Türk bankacılık sisteminde sıkıntı yaşanmamasının tesadüfi olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Canikli, "2008 krizinden sonra Amerikan Merkez Bankası (Fed), ABD bankalarına trilyonlarca dolar kaynak aktardı, para pompaladı. Aynı şey Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Avrupa bankalarına yapılıyor. Türkiye'de bu kadar dalgalanmaya karşın kamudan bir kuruş kaynak aktarma ihtiyacı ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE TRUMP'IN SÖYLEMLERİNDEN OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK"



ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin söylemleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Canikli, Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleri ve Çin'in ekonomik aktivitelerini sıkıntıya sokacak ifadeleri bulunduğunu kaydetti.



Avrupa'nın dünya ticaretindeki payının azalma eğiliminde olduğunun, Asya'nın payının ise arttığının altını çizen Canikli, "Ekonominin ağırlığı çok net bir şekilde batıdan doğuya kayıyor. Bizim açımızdan fark etmiyor doğudan batıya da kaysa batıdan da doğuya kaysa yolun hepsi Türkiye'den geçiyor. O yüzden biz bir olumsuzluk yaşamayacağız. Trump'ın söylediklerini 'Trump etkisi' olarak adlandırırsak Türkiye ekonomisi bundan olumsuz etkilenmeyecek." dedi.



İhracata ilişkin de konuşan Canikli, bu yıl ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'in üzerine çıkmasını beklediklerini ifade ederek, ihracatın milli gelire net katkısının pozitife dönmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye Varlık Fonu oluşturulması konusuna da konuşmasında yer veren Canikli, "Bu ulusal fonlar o ülkenin büyümesine gelişmesine çok büyük katkılar sağlıyor. İnşallah bu fon da Türkiye'nin büyümesine çok net bir şekilde ivme kazandıracak." görüşünü dile getirdi.



İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ;

1 ARES TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 BEST MODÜLER MOBİLYA İMALAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

3 ES GROUP DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4 DÖNERSAN DÖNER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PAŞA DÖNER)

5 RUHA ELEKTRİK A.Ş.

6 EKİN ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

7 HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

8 INTERSWEET DIŞ TİCARET A.Ş.

9 ERDOĞAN KİTAP DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

10 PROMODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

11 VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 ALİ HESAPCIOĞLU-EFE DIŞ TİCARET

13 ÖĞÜT ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

14 BİLGİÇ İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

15 ORHAN APAYDIN - APAYDIN YAPI DEKORASYON

16 DMA İÇ VE DIŞ TİCARET YAPI ENDÜSTRİ MOBİLYA İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

17 TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18 ÇUKUROVA YALITIM ÇATI KAPLAMA VE PLASTİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19 KANDEMİR DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AMBALAJ SANAYİ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

20 GÖÇMEN BÖREK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 MECHSOFT BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

22 SELEN KOZMETİK İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

23 RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş.

24 ÖZ ERSOYLAR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

25 ORİS OTO RADYATÖR İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

26 ERAT TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27 BNTPRO BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

28 CHEF SEASONS GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

29 IND YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 ERLAB TEKNOLOJİ A.Ş.

31 PROSENSE TEKNOLOJİ SANAYİ LTD. ŞTİ.

32 LGC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET A.Ş.

33 UNITED ENDÜSTRİYEL ELMASLAR GIDA VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34 HASSAN ELEKTRİK A.Ş.

35 EXPEL İLAÇ SANAYİ MAKİNA TİCARET LTD. ŞTİ.

36 GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

37 MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

38 CHS AMBALAJ YALITIM YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

39 BOMPİ GIDA MAKİNE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

40 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

41 A.K.S. GRUP İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

42 ERSOPLAST PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

43 MORTEN BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

44 SMART KİMYA TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

45 İNTER-TEKNİK ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

46 LADİK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

47 ABFEN FARMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

48 PETEKTAR TOHUM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

49 AHMET KASAPOĞLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

50 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

51 PUL-TECH FRP KOMPOZİT YAPI TEKNOLOJİLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

52 TEKNOMELT TEKNİK MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

53 KA MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

54 ÇELİKEL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

55 MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

56 MAY AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

57 PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

58 T.S. TARIM MAKİNA GIDA İNŞAAT TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

59 ENDOSA KALIP İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

60 OKYANUS TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR VE YAZILIM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

61 CMS JANT SANAYİ A.Ş.

62 RELLA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

63 VSY BİYOTEKNOLOJİ VE İLAÇ SANAYİ A.Ş.

64 DESIRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKTRONİK DESTEK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

65 OPTİMA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

66 HARUN REŞİT ÖZER- KUZEY KARDELEN ISI SANAYİ

67 CNG CENGİZ TEDARİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

68 DÖNMEZ DEMİR- İNŞAAT-SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

69 GÜNEYDOĞU CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

70 ASSET MEDİKAL TASARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

71 AYPLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

72 QZENS MOBİLYA DEKORASYON İNŞAAT PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

73 TARIMEX İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

74 MESUT MAKİNA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

75 SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

76 PLASCAM PLASTİK OTO CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

77 VECTOR BARKOD VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

78 SEPAR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

79 AKEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ YIKAMA LTD. ŞTİ.

80 ALPA İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

81 SAMİ TRAFO MAKİNA İNŞAAT İMALAT TAAHHÜT GENEL TİCARET LTD. ŞTİ.

82 İNCETEN TEKNİK MAKİNA İNŞAAT MALZEMELERİ VE TAAHHÜT İŞLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

83 KROMBERA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

84 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

85 ECTECH İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

86 YAĞMUR İSKELE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

87 BAYLAN OTOMASYON SİSTEMLERİ BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

88 USLU TARIM ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

89 SERTEL HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

90 TATKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

91 AVL ARAŞTIRMA VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

92 OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

93 TURKUAZ SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL TEMİZLİK KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

94 GSL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

95 İLPEN KALEMCİLİK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

96 KÖK-N TASARIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

97 İLHAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

97 ASİS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

98 BAYMEL POLİÜRETAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

99 IDEASOFT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

100 KÖKLÜ YEMCİLİK HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.