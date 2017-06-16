Türkiye'nin en değerli takımı, Galatasaray

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin yayımladığı "Avrupa Eliti 2017" raporuna göre, Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray gösterildi.

KPMG'den yapılan açıklamaya göre, "KPMG Football Benchmark" ekibinin hazırladığı "Avrupa Eliti 2017-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu" ile Avrupa'nın önde gelen 32 takımı belirlendi.



Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı raporda, Süper Lig'in en değerli kulübü olarak sarı-kırmızılılar gösterildi. Değeri 377 milyon avro olarak belirlenen Galatasaray'ı 349 milyon avroyla Fenerbahçe izledi. Listeye bu sene giren şampiyon Beşiktaş'a ise 219 milyon avro değer biçildi.



TÜRK KULÜPLERİNİN DEĞERİ, 945 MİLYON AVRO



Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray, Türk takımları arasında en değerlisi oldu.



Avrupa'da listelenen 32 takım arasında 21. sırada yer alan sarı-kırmızılılara 377 milyon avro değer biçildi. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe de 349 milyon avroluk değeriyle 22. basamakta yer aldı.



KPMG'nin değerlendirmesine bu sezon dahil olan şampiyon Beşiktaş ise 30. basamaktan listeye giriş yaptı. Siyah-beyazlılara 219 milyon avro değer biçildi.



GALATASARAY, AVRUPA'NIN EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ KULÜBÜ



Galatasaray, Avrupalı rakipleri arasında da ciddi bir büyüme gösterdi.



Yüzde 68 oranında büyüme gösteren Galatasaray, Fransa'nın Olympique Lyon ekibinin arkasında Avrupa'nın en çok büyüyen ikinci takımı oldu.



Sarı-kırmızılıları İspanya'nın Sevilla ekibi yüzde 44 büyümeyle takip etti. Fenerbahçe de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 oranında büyüme göstererek dikkat çekti.



Stat yapımı sebebiyle önceki yılın araştırmasında yer almayan Beşiktaş listeye geri girdiği için büyüme konusunda değerlendirilmedi.





