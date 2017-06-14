Türkiye'nin en değerli markası Türk Telekom

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 2,6 milyar doları aşan değeriyle Türkiye'nin en değerli markası "Türk Telekom" oldu.

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 10'uncusu tamamlandı.



Listede ilk sırayı 2 milyar 620 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Telekom alırken, onu, marka değeri geçen seneye göre yüzde 37 artış göstererek 1 milyar 959 milyon dolara çıkan Turkcell takip etti.



Geçen senenin şampiyonu Türk Hava Yollarının (THY) marka değeri ise 2016'ya göre yüzde 22 azalarak 1 milyar 920 milyon dolara düştü ve kuruluş listede üçüncü sıraya geriledi.



Akbank 1 milyar 579 milyon dolarlık marka değeriyle listenin 4'üncü, Garanti Bankası da 1 milyar 555 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sırasındaki yerini korudu.



Söz konusu dönemde Ziraat Bankasının marka değeri yüzde 39'luk artışla 1 milyar 312 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıraya yükseldi. Arçelik ise yüzde 35 değer kaybıyla 1 milyar 284 milyon dolarla 3'üncü sıradan 7'nci sıraya geriledi.



Listede 8'inci sırayı 1 milyar 252 milyon dolarlık marka değeriyle İş Bankası, 9'uncu sırayı 951 milyon dolarla Yapı Kredi, 10'uncu sırayı da 806 milyon dolarla Halkbank aldı.







EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 27,4 MİLYAR DOLAR



Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,4 milyar dolar olurken geçen yıla göre toplam değer azalışı yüzde 6 olarak gerçekleşti.



Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 13 yeni marka dahil olurken, ilk 100 arasında Mavi 31'inci, Tekzen 69'uncu, Tukaş 73'üncü, Armada Bilgisayar 84'üncü, Eis Eczacıbaşı 85'inci, Datagate 86'ncı, Avivasa 91'inci, Penguen Gıda 92'nci, Derimod 94'üncü, Desa 96'ncı, Ege Seramik 97'nci, Alarko Carrier 98'inci, Söktaş 100'üncü sıradan listeye girdi.



Araştırmaya göre ilk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış oranı yüzde 112 ile Koton'da oldu. Koton bu artışla 37'nci sıradan 26'ncı sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş oranı ise yüzde 69 ile Anadolu Efes'te oldu. Şirket bu düşüşle 8'inci sıradan 19'uncu sıraya geriledi.



TÜRKİYE ANCAK VE ANCAK MARKALARIYLA GELİŞECEK



Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2016'nın Türkiye için sıra dışı bir yıl olduğuna dikkati çekerek, ekonomi arenasında iş kolları için kısa dönem iniş ve çıkışlar yaşandığını söyledi.



İlgüner, markalaşmanın önemine işaret ederek, TURQUALITY kapsamında devlet desteğinin sürdüğünü anımsattı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan "Marka Türkiye" konferanslarının da markalaşma yolunda önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden İlgüner, şunları kaydetti:



"Gündemimizi meşgul eden diğer konular önceliklerin değişmesine neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki Türkiye ancak ve ancak markalarıyla gelişecek, refah ve itibar kazanacaktır. Bu nedenle her alanda markalaşmanın öncelikli gündem maddesi olarak kabulü ülkeye çok şey kazandıracaktır. Güçlü markalar uluslarına her alanda katkıda bulunurlar. İnsanlara fayda sağlayan, onların yaşamını kolaylaştıran markalar ülkelerinin de algısını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, kopyacı değil, özgün ve yaratıcı yenilikleri içeren markalar geliştirmek önemlidir. Türk iş aleminin bu hususu önemsemesi gerekmektedir. İnovasyon çabaları bir markanın dünden bugüne çok daha fazla yarar içermesi demektir. Eğer inovasyonu iş hayatına bu şekilde entegre edebilirsek daha başarılı sonuçlara erişmemiz mümkün olacaktır."



GELECEK YILA İLİŞKİN BEKLENTİLER MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR



Erişilebilir finansal verilere ve analist gözlemlerine dayanan sınırlı bilgiyle yürütülen marka değeri sıralama çalışmaları, markanın gelecekte gelir üretme kabiliyetini yansıtıyor. Bu kabiliyet, geçmiş dönem performansıyla gelecek dönem eklentilerinin bugüne indirgenerek yapılan analiz sonucunu ortaya çıkarıyor.



Değerlendirmenin önemli göstergelerinden "Marka Gücü Endeksi" ise marka yönetiminin başarısını ortaya koyuyor.



Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan konsolide mali tablolar, şirketlerin tüm markalarına ait toplu veriyi veriyor. 100 markalık listenin yüzde 80-85'ine ait veriler KAP'tan temin ediliyor. Geriye kalanı şirketlerin doğrudan ilettiği verilerden elde ediliyor.



Brand Finance genel tabloları hazırlarken, markalı faaliyete ait son 3 yıllık geçmiş finansal verileri yorumluyor ve gelecek 5 yıla ait projeksiyon yapıyor.



Marka değeri için satışlar içinde markaya ait pay değerlendirilirken, gelecek yıllara ilişkin beklenti ne kadar yüksek olursa marka değeri o denli artıyor.



Brand Finance'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2016 ve 2017 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

Sıra 2017 Sıra 2016 Marka Marka Değeri 2017 Marka Değeri 2016



Değişim



(Yüzde)

1 2 Türk Telekom 2.620 2.353 11

2 6 Turkcell 1.959 1.435 37

3 1 Türk Hava Yolları 1.920 2.452 -22

4 4 Akbank 1.579 1.589 -1

5 5 Garanti 1.555 1.529 2

6 11 Ziraat Bankası 1.312 944 39

7 3 Arçelik 1.284 1.983 -35

8 7 İş Bankası 1.252 1.297 -3

9 9 Yapı Kredi 951 980 -3

10 10 Halkbank 806 958 -16

11 16 Ford Otosan 793 571 39

12 13 BİM 742 668 11

13 19 Ülker Bisküvi 647 522 24

14 15 Bsh 608 593 2

15 12 Vakıfbank 594 739 -20

16 22 Şişe Cam 545 372 46

17 20 Migros 531 512 4

18 23 Vestel 362 363 0

19 8 Anadolu Efes 352 1.151 -69

20 24 DenizBank 343 313 1





