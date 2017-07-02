'Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi' restore edilecek

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında restore edilecek.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Bayburt Kalesi'nin kentin kuzeyindeki yalçın kayalar üzerinde yer aldığını söyledi.



Sur yüksekliği 30 metreyi bulan kalenin Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kaleleri arasında yer aldığını belirten Kavcıoğlu, Bayburt Kalesi'nin yapılırken dış yüzeyinde tezyinat (süsleme-bezeme) olarak kullanılan mor ve mavi çiniler dolayısıyla "Çinimaçin" kalesi olarak anıldığını anımsattı.



Kavcıoğlu, tarih boyunca birçok savaşa tanıklık eden kalenin çeşitli dönemlerde onarım gördüğünü ifade ederek, "Bayburt Kalesi'nin Bizanslılar zamanında İmparator Justinianus, Selçuklu hükümdarı İkinci Kılıçarslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki Tuğrul Şah, Kanuni Sultan Süleyman ile Üçüncü Murat dönemlerinde onarıldığı biliniyor." dedi.



"ARKEOLOJİK KAZILAR, KALENİN İÇİNDEKİ YAŞAM ALANLARINI ORTAYA ÇIKARTACAK"



Kavcıoğlu, şehri ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Bayburt Kalesi'nden bahsettiğini anlatarak, eserde Bayburt Kalesi'nin içinde 300 evlik mahalle ile Ebü'l Feth Camisi bulunduğu bilgisinin yer aldığını söyledi.



Geçmiş yıllarda Bayburt Kalesi'nin onarımı noktasında çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Kavcıoğlu, "Kısmi olarak gerçekleştirilen çalışmalar, tam istediğimiz gibi olmadı. Kalenin çok değişik özellikleri var. Örneğin tarihte 'Çinili kale' olarak anılıyor ama günümüzde bu özelliğinden eser kalmamış. Bu özelliğini ortaya çıkaracağız. Kalenin iç bölümünde yaşam alanları var. Arkeolojik kazılar, kalenin içindeki yaşam alanlarını ortaya çıkartacak. Kaleyi gezmeye gelenler, geçmiş dönemlerdeki yaşam alanlarını da görme şansı bulacaklar."diye konuştu.



Kavcıoğlu, kalenin çevresinde de çeşitli çalışmalar yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Kalenin etrafı çevre düzenlemesiyle turistik mekan haline getirilecek. Kale çevresinde alışveriş alanları, kafeler ve restoranlar yapılacak. Kale çevresindeki mevcut çirkin yapılaşma yok edilerek, tarihi yapının görkemi daha da belirgin hale getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bayburt Kalesi Projesi çerçevesinde kalenin onarımı için ilk etapta 4,5 milyon liralık ihale gerçekleştirecek. İhalenin 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Restorasyonun ilk aşamasının ardından gerekli görüldüğü dönemlerde yeni ihaleler gerçekleştirilecek. Böylece, Bayburt Kalesi baştan başa restore edilmiş olacak."