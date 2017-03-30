Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü açıldı

Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü olan Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılışı Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü olan TEM Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılışı Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Başbakan Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada, halk oylamasına değinerek, "16 Nisan'da bir seçim yapmıyoruz, bir anayasa değişimini oyluyoruz, partiler seçilmeyecek, adaylar olmayacak. Sadece gidip ülkenin geleceği için karar vereceğiz." dedi.