Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 61 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azalarak 60 milyon 691 bin 233 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.



Geçen yılın ocak-eylül döneminde Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 3 milyar 244 milyon 448 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın dokuz aylık döneminde ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı yüzde 62 azalarak 1 milyar 210 milyon 506 bin kilovatsaate geriledi.



Geçen yıl ocak-eylül döneminde elektrik ithalatına 155 milyon 803 bin 487 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 61 azalışla 60 milyon 691 bin 233 dolara geriledi. Böylece, 95 milyon 112 bin 254 dolar yurtta kaldı.



Bu yıl ocak-eylül döneminde en fazla elektrik ithalatı ocak ayında yapıldı. Ocakta Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 25 milyon 880 bin dolar ödendi.



EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI



Yılın dokuz aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 594 milyon 419 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 28 milyon 25 bin 308 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.



Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, bu yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 32 milyon 872 bin kilovatsaat artarak 257 milyon 549 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Gürcistan'a 9 milyon 620 bin 965 dolar ödendi.



Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 228 milyon 519 bin, Yunanistan'dan 128 milyon 298 bin ve Çekya'dan 1 milyon 721 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 14 milyon 768 bin 307 dolar, Yunanistan'a 8 milyon 218 bin 846 dolar, Çekya'ya ise 57 bin 807 dolar ödeme yapıldı.



