'Türkiye'nin dünyanın lideri olması için dua ediyoruz'

Malezya İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Nasrun Amir Abdullah, "Morolular olarak Türkiye'nin dünyanın lider konumunda bir ülke olması için her gün dua ediyoruz. Türkiye böyle bir konuma gelebilecek pozisyonda." dedi.



Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki Morolu Müslümanlara Malezya'dan insani yardım ulaştıran Abdullah ve ekibi bölgede incelemelerde bulundu.



Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marawi bölgesinde yaşayan Müslümanların haklarını elde etmesi için uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.



"Uzun zamandır sürekli hükümetler değişmesine rağmen bir türlü istenileni alamadıklarından dolayı bazılarının hükümete artık toleransı kalmadı. Yaşanan süreç ile iyice gerilmiş oldular. Bu sebeple böyle bir olay yaşanmış oldu." diyen Abdullah, şöyle devam etti:



"Müslüman olmasından dolayı Filipin hükümetinin Marawi bölgesi ve civarına yatırım yapmaması ve bu bölgeye özen göstermemesi nedeniyle bu bölge atıl durumdaydı. Marawi şehri halkı Müslüman olmasından dolayı hükümet tarafından sürekli geri planda tutulmaya çalışılıyordu. Ama şu an son süreçte yaşananlarla bu insanlar farklı kamp alanlarında yaşamak zorunda kalıyor. Bu kamp alanlarında yaşarken biz de bizzat bebeklerine bez dahi alamayan aileler, yeni doğmuş bebeklerine süt içiremeyen anneler gördük."



Türkiye halkına Moro'da gösterdikleri hassasiyetten ve sorumluluktan dolayı teşekkürlerini ileten Abdullah, "Morolular olarak Türkiye'nin dünyanın lider konumunda bir ülke olması için her gün dua ediyoruz. Sadece insani yardım olarak değil, Türkiye ile beraber olmak bile bizi mutlu ediyor. Türkiye böyle bir konuma gelebilecek pozisyonda." ifadelerini kullandı.



Abdullah, "Sadece Marawi'deki sıkıntıları değil aynı zamanda Arakan'daki sıkıntıları giderecek şekilde biran evvel çalışmaların başlatılması lazım. İslami olarak bütün devletlerin bu işe el atması lazım. Elimizi çok daha fazla Türkiye güçlendiriyor. Diğer ülkelerin de bu işi sahiplenmeleriyle çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacağız." şeklinde konuştu.