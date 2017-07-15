Türkiye'nin dördüncü büyük ovasında hububat hasadı başladı

Türkiye'nin dördüncü büyüğü olan Elbistan Ovası'nda ekim yapılan 600 bin dekarlık alanda hububat hasadına başlandı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Elbistan Ovası'nda bu yıl 600 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldığını ve hasada başlandığını aktardı.



Hasatta geçen yıllara oranla düşük bir rekolte gördüklerini dile getiren Bulut, tarım arazisi bakımında ovanın oldukça geniş olmasına rağmen büyük bir bölümünde sulu tarım yapılamadığını belirtti.



Sonbaharda istedikleri oranda yağış alamadıklarını aktaran Bulut, şöyle konuştu:



"Yaz aylarında yağış oldu fakat verim elde edemedik. Arpa hasadında dönüm başı yaklaşık 200 kilogram, buğdayda ise dönüme 150 kilogram ürün elde edilmektedir. Ürünlerin gelişimi iyi. Yaz yağmurlarının ardından 'garbi yeli' esti. Buğday kökleşmediği için danesi dolmadı ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşıyoruz. Elbistan'da tahminlerimize göre her yıl 200 bin ton buğday, 60 bin tonda arpa hasadı elde ediliyordu. Bu yıl elde edilen hasatta bunu yakalayamadık. Ürün kaybı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumdadır."



Çiçek Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yakup Doğan ise buğday hasadının başladığını ancak kuraklık nedeniyle istedikleri oranda ürünü elde edemediklerini ama yine de verimli bir hasat olduğunu kaydetti.