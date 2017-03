Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşması çıkarımıza olmaz

Almanya Başbakanı Merkel, tüm zorluklara ve görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmasının çıkarlarına olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag), Avrupa Konseyi zirvesi dolayısıyla yaptığı hükümet açıklamasında Türkiye-Almanya ilişkilerine de geniş yer verdi.



Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasına benzer anlaşmaların yapılmasının önemine dikkati çeken Merkel, şunları kaydetti:



"AB-Türkiye anlaşmasının yürürlükte olduğu neredeyse bir yıl içerisinde Ege'de hayatını kaybeden insanların sayısı çok büyük şekilde azaldı. Türkiye'dekilerin, ayrıca Ürdün ve Lübnan'a giden insanların yaşam şartları daha da düzeltildi. Ancak dikkatli şekilde ifade etmek gerekirse AB içindeki dayanışmanın yetersizliği sebebiyle sadece gönüllü kontenjanlar üzerinden sığınmacıların paylaşımını bir düşünün, sığınmacı politikalarımız örnek teşkil edebilecek durumda olsa bile Türkiye ve diğer bazı transit ülkelerle olduğu gibi anlaşmalara ihtiyacımız olduğu kolayca gözden kaçabiliyor. Bu tür anlaşmalar olmasa en iyi Avrupa dayanışmasında bile yasa dışı göçü kabullenmekten daha fazla bir şey yapamazdık. Bununla da hiçbir şey çözülmüş olmazdı ve hiç kimseye de yardımcı olunamazdı."



Merkel, bu tür anlaşmaların insan hayatının korunması ve kaçakçılıkla ilgili çetelerinin durdurulması açısından tüm ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.



Son dönemde Türkiye ile yaşadıkları sorunlara da değinen Merkel, her ne kadar derin görüş ayrılıkları olsa da Almanya'nın çok az ülkeyle Türkiye ile olduğu gibi zor, ancak aynı zamanda da çok çeşitli ilişkileri olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'den gelen bakanlara referandum konuşması yaptırılmaması hakkında Nazi benzetmesi yapmasına da değinen Merkel, "Türk hükümet yetkililerinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da Almanya'yı Nasyonal Sosyalizm'e yakınlaştıran açıklamaları çok üzücü ve sarsıcı" dedi.



Almanya'nın Nasyonal Sosyalizm dönemine benzetilmesinin sona ermesi gerektiğini belirten Merkel, açıklamaların, Almanya ile Türkiye ve iki ülke halkları arasında var olan sıkı siyasi ve toplumsal ilişkilere, NATO ortaklığına ve ekonomik ilişkilerin düzeyine uygun olmadığını bildirdi.



Türk hükümet yetkilileri ile yaptıkları tüm görüşmelerde düşünce, basın, konuşma ve toplantı özgürlüklerini tüm açıklığıyla dile getirdiklerini aktaran Merkel, bu çerçevede Türk politikacıların Almanya'da yapacakları toplantıların önceden bildirilmesi ve bunların yetkili merciler tarafından kabul edilmesi durumunda mümkün olduğunu söyledi.



Merkel, "Her şey şu sıralar ne kadar zor da olsa, bazı şeylere katlanılması zor da olsa, bizim dış politika, güvenlik ve jeopolitik çıkarlarımız, her şeye rağmen NATO partneri olan Türkiye'nin bizden daha fazla uzaklaşması yönünde olamaz. Yani bizim açımızdan Almanya-Türkiye ilişkileri için tüm gücümüzle çaba harcamamız lazım ancak bizim değerlerimiz, bizim görüşlerimiz doğrultusunda ve tüm açıklığıyla." dedi.



Angela Merkel, Almanya'da yaşayan Türklerin de ülkenin parçası olduğunu belirterek, "Ülkemizin refahına katkı sağlıyorlar. Birlikte yaşamamıza katkı sağlıyorlar. Bizler de Türkiye'deki ihtilafların bu birlikte yaşamın içine taşınmaması için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.



Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, meclis adına Merkel'den önce yaptığı konuşmada, Nazi benzetmelerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade etti.