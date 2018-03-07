Türkiye'nin ardından ABD'ye 2. darbe geldi

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği ek gümrük vergilerine yönelik AB'den misilleme geliyor.

AB üyesi ülkelere danışılarak hazırlanan ABD ürünlerine yönelik tedbir listesi yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin de ABD'ye yönelik misillemesini pamuk ile yapabileceği açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut." dedi.

Malmström, Brüksel'de ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

3 AŞAMALI PLAN

Bu konuda AB stratejisinin 3 aşamalı olduğunu belirten Malmström, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları içerisinde diğer ülkelerle koordine bir yaklaşım geliştirmek, bu durumun önemli bir ekonomik etki doğurması halinde alınacak tedbirleri hazırlamak ve ekonomik etkiye göre diğer ABD ürünlerine karşı tedbirler almak olduğunu anlattı.

ŞÜPHE DUYUYORUZ'

Malmström, ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerini adil bulmadığına dikkati çekerek, "ABD'nin uygulamayı planladığı vergilerin DTÖ kurallarına uygun olduğundan şüphe duyuyoruz." diye konuştu.

ORANTILI KARŞILIK VERİLECEK

ABD'nin henüz resmi bir karar almadığını anımsatan Malmström, "Bu vergilerin AB'ye zararı dokunur. Bu vergiye karşı adil ve orantılı biçimde karşılık verilir." ifadesini kullandı. Malmström, bugün AB komiserlerinin bir araya geldiği "Kolej" toplantısında konunun ele alındığına işaret ederek, "DTÖ kurallarıyla uyumlu ve orantılı bir biçimde tedbir alacağız." dedi.

KAYNAĞINDA FAZLA KAPASİTE VAR

Çelik ve alüminyumda yaşanan sıkıntıların kaynağında "fazla kapasite" sorununun olduğunu anlatan Malmström, tek taraflı, korunmacı politikalar yerine ortaklaşa çalışılması ayrıca AB'nin bu gümrük vergisi uygulamasına tabi olmaması gerektiğini vurguladı.

2 MİLYON ARABA ÜRETİLİYOR

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa araçlarına ilave vergiler uygulayabileceği açıklamasıyla ilgili Malmström, "AB şirketleri ABD'de 2 milyon araba üretiyor. Bu şirketler ABD'de istihdam sağlıyor." dedi.

YAKINDA AÇIKLANACAK

Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut." diye konuştu.

LİSTE KABARIK!

AB kaynaklarına göre, AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı geçici listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN PAMUK HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken çelik ithalatına vergi kararına yönelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ''Küresel ticaret savaşlarını başlatacak'' yorumunu yaparken, Türkiye'nin ise söz konusu karara yönelik ABD'ye pamuk ile misilleme yapacağı öne sürüldü.

Kaynak: AA