Türkiye'nin 2016 ihracat performansı açıklandı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2016 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre, ihracat geçen yıl, 2015'e göre yüzde 0,9 azalarak 143 milyar 839 milyon dolardan 142 milyar 606 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,2 azalış gösterdi ve 207 milyar 234 milyon dolardan 198 milyar 602 milyon dolara düştü.



Dış ticaret açığı ise yüzde 11,7 azalarak 63 milyar 395 milyon dolardan 55 milyar 996 milyon dolara indi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015'te yüzde 69,4 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 71,8'e yükseldi.



ALMANYA İHRACATTA LİDER



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat bu dönemde 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 795 milyon dolarla Irak, 768 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla BAE takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 813 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 352 milyon dolarla Rusya ve 902 milyon dolarla İtalya izledi.



Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,7 olarak gerçekleşti.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 82,9 oldu. Geçen yıl aralıkta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,5 olarak hesaplandı.