Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütünün hapisteki üyesi Dimitris Kufodinas'a 48 saatlik izin verilmesini, "Şehit Türk diplomatları anısına saygısızlık" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütünün hapisteki üyesi Dimitris Kufodinas'a 48 saatlik izin verilmesine ilişkin, "Ülkemiz diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasını hoş görmek mümkün değildir." açıklamasında bulundu.



Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesinin şehit diplomatların anısına da saygısızlık olduğunun vurgulandığı Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiği öğrenilmiştir.



Ülkemiz diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasını hoş görmek mümkün değildir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır."