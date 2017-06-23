Türkiye'den teklif geldi ama sıcak bakmadım

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Türkiye'den transfer teklifi almasına rağmen şu an öyle bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'ye transferinin ardından yaşadığı yoğun tempodan dolayı Spor Toto Süper Lig'i yakından takip edemediğini aktardı.



Üç günde bir maç oynadıklarını ve bu nedenle sürekli farklı yerlerde olduklarını anlatan İlkay, şunları kaydetti:



"Hatta Alman Ligi'ni bile fazla takip edemiyorum. Türk Milli Takımı'nın maçları olduğu zaman en azından özetini izlemeye çalışıyorum. Çok fazla tanıdığım oyuncu olduğu ve Türkiye'yi desteklediğim için takip etmeye çalışıyorum. Ama Süper Lig'e pek fazla bakamıyorum. Bazen skorlara, şampiyonluk adaylarına ve Balıkesirspor'a bakıyorum."



İlkay Gündoğan, Spor Toto Süper Lig takımlarından transfer teklifi almasına karşın şu an için Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ifade ederek, "Teklif geldi ama ben sıcak bakmadım. Benim Avrupa'da hedeflerim var. Şimdi gelse yine sıcak bakmam. Zaten 3 yıllık kontratım var. Kontrat bittiğinde 29 yaşına geliyorum. Ondan sonra ne olur bilmiyorum ama hedeflerim var. İngiltere'de çok mutluyum. Futbola burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.