Türkiye Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığından, Somali'deki terör saldırılarının şiddetle kınandığı, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Bulo Marer yakınlarında geçiş yapmakta olan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve Somali Ulusal Ordusu'nun müşterek konvoyuna yönelik dün bir terör saldırısı düzenlendiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.



Aynı gün Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde bulunan Waberi Polis Karakolu yakınlarında da bomba yüklü bir araç infilak ettirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Somali'de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ülkede güvenliğin tesisi için özveri ile çalışan Somali güvenlik güçleri ve AMISOM'un çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu tür hain saldırıların Somali hükümetinin ve ülkenin istikrara kavuşması yönündeki gayretlerini sekteye uğratmayacağı yönündeki inancımızı vurgulamak istiyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir."



Polis karakolu yakınlarında dün meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Terör örgütü Eş-Şebab tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda da 11 askerin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.