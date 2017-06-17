Türkiye'den Somali'ye 13 bin ton insani yardım

Türk Kızılayının, 13 bin tonluk insani yardım malzemesini Somali tarafına teslim ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen "Umudu Ol" kampanyası çerçevesinde 4 Haziran'da Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkan ve önceki gün Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaşan yardım gemisindeki malzemeler, Somalili yetkililere teslim edildi.



Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Uluslararası Mogadişu Limanı'nda yardım malzemelerinin teslimi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin ve halkının, kuraklıkla boğuşan Somali halkının yanında durmak, yardım eli uzatmak amacıyla insani yardım malzemeleri gönderdiğine dikkati çekti.



Somali tarafına 10,5 ton gıda, 2,5 ton da ilaç yardımını teslim ettiklerini belirten Bekar, Türkiye'deki kuruluşların, kuraklığın etkilediği Somali'de sivillerin hayatlarını kurtarmak için insani yardım gönderme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Bekar, hükümetin çabalarının insani alanla sınırlı kalmayacağını ve Somali hükümetiyle iş birliği içerisinde altyapının yeniden inşası için kalkınma projelerini de sürdüreceklerini kaydetti.







Somali Afet Yönetimi Bakan Yardımcısı Ali Ömer Ayseni de halkın acılarını hafifletmek için Türkiye'nin harcadığı çabalardan övgüyle söz etti.



Ayseni, insani yardımların, ülkenin tüm vilayetlerinde kuraklıktan mağdur olan vatandaşlara dağıtılacağı bilgisini verdi.